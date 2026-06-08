Dreifache Eröffnungsfeier: Fußball-WM 2026 bricht historische Rekord

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit einer historischen Eröffnung gefeiert: Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern in den Gastgeberländern Mexiko, den USA und Kanada. Die Hauptfeier findet am 11. Juni in Mexiko-Stadt statt, wo 83.000 Zuschauer eine Show mit mexikanischen Legenden und internationalen Stars erleben werden. Der Fokus liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop, und die Königin der WM-Songs, Shakira, wird zusammen mit Burna Boy ihren neuesten Song 'Dai Dai' performen. Auch US-Star Madonna soll auftreten. Am 12. Juni gibt es weitere Shows in Toronto und Los Angeles, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren. Die Eröffnungsfeiern werden live im Free-TV vom ZDF übertragen, das seine Übertragung um 17:45 Uhr mit Vorberichten beginnt und um 19:30 Uhr live bei der Eröffnungsfeier in Mexiko ist, ehe um 21 Uhr das erste WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit einer historischen Eröffnung gefeiert: Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeier n in den Gastgeberländern Mexiko , den USA und Kanada .

Die Hauptfeier findet am 11. Juni in Mexiko-Stadt statt, wo 83.000 Zuschauer eine Show mit mexikanischen Legenden und internationalen Stars erleben werden. Der Fokus liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop, und die Königin der WM-Songs, Shakira, wird zusammen mit Burna Boy ihren neuesten Song 'Dai Dai' performen. Auch US-Star Madonna soll auftreten.

Am 12. Juni gibt es weitere Shows in Toronto und Los Angeles, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren. Die Eröffnungsfeiern werden live im Free-TV vom ZDF übertragen, das seine Übertragung um 17:45 Uhr mit Vorberichten beginnt und um 19:30 Uhr live bei der Eröffnungsfeier in Mexiko ist, ehe um 21 Uhr das erste WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen, während MagentaTV live mit dabei ist.

Die Feier in Toronto beginnt um 19:30 Uhr deutscher Zeit vor Kanadas Auftakt-Match gegen Bosnien Herzegowina, während die Feier in Los Angeles erst um 1:30 Uhr deutscher Zeit beginnt, bevor die US-Boys gegen Paraguay antreten





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