Dreifache Eröffnungsfeier: Jede Nation feiert die Weltmeisterschaft auf eigene Art

Die Weltmeisterschaft 2023 bricht mit einer Tradition: Es gibt nicht nur eine, sondern drei Eröffnungsfeiern. Jede der drei Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA feiert die Weltmeisterschaft auf eigene Art. Musik, Kultur und Stars stehen im Mittelpunkt.

In einer einzigartigen Entscheidung bei der diesjährigen Weltmeisterschaft wird es nicht nur eine Eröffnungsfeier geben, sondern drei! Da die Spiele in drei verschiedenen Nationen stattfinden, soll jede Nation durch ihre eigene Eröffnungsfeier repräsentiert werden.

Vor dem jeweils ersten Spiel des Gastgeberlandes wird es also eine eigene Zeremonie geben. Am Freitag wird die Weltmeisterschaft feierlich in Toronto eingeleitet, bevor Kanada gegen Bosnien-Herzegowina spielt (21 Uhr). Den dritten Akt wird es am Sonntag in Los Angeles geben, bevor USA gegen Paraguay spielt (3 Uhr). Die Eröffnungsfeier in Mexiko wird einen Mix aus lateinamerikanischer Musik, Rock, Pop und Cumbia bieten und Mexikos Kultur und Tradition in den Mittelpunkt stellen.

Weltstar Shakira (49) und Burna Boy (34) werden den offiziellen WM-Song 'Dai Dai' performen. Auch US-Star Madonna (67) soll die Show bereichern. Die Kanadier setzen bei ihrer Eröffnungsfeier am Freitagabend auf heimische Künstler und Musik. In Toronto werden Stars wie 'High Energy' auftreten.

In den USA wird die Eröffnungsfeier in Los Angeles von US-Popstar Katy Perry (41) angeführt, die 'Festivalstimmung' verspricht. Die WM-Eröffnungsparty in den USA beginnt am 13.06. um 1.30 Uhr deutscher Zeit und wird ebenfalls nur bei MagentaTV zu sehen sein





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