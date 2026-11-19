Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping treffen sich in China. Die USA und China sind sich über die Nichtverbreitung von Atomwaffen im Iran einig.

Donald Trump traf sich in China zu einem entscheidenden Macht-Gipfel mit den Führungsspitzen von China und Russland. Zuvor hatten der US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin sowie der chinesische Präsident Xi Jinping unter vier Augen gesprochen. Ein zentrales Ergebnis dieser hochkarätigen Begegnung ist die klare Positionierung der USA und China s, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf.

Geheimtreffen vor dem Gipfel in Peking

Der diplomatische Ablauf zeigte, dass die Gespräche nicht nur formal vonstattengehen. Donald Trump führte zuvor direkte und vertrauliche Gespräche mit Wladimir Putin und Xi Jinping. Diese bilateralen Treffen legten den Grundstein für die gemeinsame Erklärung, die später auf dem Dreikongress verkündet wurde. Die Intensität der Vorbereitungen unterstreicht die strategische Bedeutung, die Washington und Peking dem Thema Irans Nuklearprogramm beimessen.

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Übereinstimmung der USA und Chinas

Das wichtigste Ergebnis der Verhandlungen ist das gemeinsame Bekenntnis der Vereinigten Staaten unter Führung von Donald Trump und der Volksrepublik China unter Führung von Xi Jinping. Beide Mächte haben übereinstimmend erklärt, dass der Iran den Besitz von Atomwaffen nicht akzeptieren können. Diese Einigkeit markiert einen seltenen Moment der diplomatischen Konvergenz zwischen zwei der größten globalen Akteure in Bezug auf die Nahost-Politik und die Sicherheitsarchitektur im Mittleren Osten.

Rolles Russlands und Wladimir Putins

Die Anwesenheit von Wladimir Putin auf diesem Gipfel signalisiert die fortbestehende Rolle Russlands in den großen geopolitischen Machtblöcken. Donald Trump und Wladimir Putin haben ihre Interaktion genutzt, um sicherzustellen, dass Moskau ebenfalls nicht im Weg steht, wenn die USA und China ihre Linie gegen Teheran konsequent verfolgen. Die Dreiecksbeziehung zwischen den Vereinigten Staaten, China und Russland gewinnt an Komplexität, wobei diese spezifische Allianz gegen das iranische Nuklearprogramm eine vorübergehende, aber klare Priorität setzt.

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Geopolitische Signale an den Iran

Die gemeinsame Botschaft, die von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin ausgeht, ist für Iran unter Präsident Ebrahim Raisi oder seiner Vorgängerstruktur eindeutig. Der Ausschluss jeglicher Atomwaffenfähigkeiten für den Iran ist keine optionale Forderung mehr, sondern ein Konsens der Großmächte. Dieser diplomatische Druck kann zu erheblichen Änderungen im Verhalten der iranischen Regierung führen, da er die Isolation des Landes weiter vertieft und gleichzeitig die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Sanktionen der westlichen und asiatischen Welt legitimiert.

Ausblick auf die weitere Umsetzung

Es bleibt abzuwarten, wie die vereinbarten Maßnahmen konkret ausgearbeitet werden. Die diplomatischen Kanäle zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin sind nun aktiviert. Die Umsetzung der gemeinsamen Absichtserklärung wird wahrscheinlich neue Runden von Verhandlungen erfordern, um die Überprüfungsmechanismen und Durchsetzungsmechanismen gegen ein potentielles iranisches Nuklearprogramm zu etablieren. Die Weltgemeinschaft beobachtet diese Entwicklung gespannt, da eine Einheit dieser drei Nationen die globale Ordnung nachhaltig verändern könnte.