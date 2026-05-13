Dreiste Spray-Attacke auf Dortmunds Katharinentreppe: Drohnefilm von Einzeltäter?

Ein unbekanntes Tatteam hat in der Nacht zu Mittwoch die bekannte Katharinentreppe in der Dortmunder Innenstadt beschmiert. Zeugenhinweise gesucht.

Dreiste Spray-Attacke mitten in der Nacht: Eine vermummte Gruppe hat in der Nacht zu Mittwoch die bekannte Katharinentreppe in der Dortmunder Innenstadt mit schwarzer und gelber Farbe beschmiert!

Die Farbwahl lässt eine bestimmte Ultraszene vermuten. Ob wirklich BVB-Fans dahinter stecken, ist aber noch nicht bewiesen. Die Treppe liegt direkt gegenüber dem Hauptbahnhof und verbindet ihn mit dem Westenhellweg – ein zentraler Ort mit viel Publikumsverkehr, auch in onmiddell... ...er Nähe zum Fußballmuseum.

Gegen 0.30 Uhr schlugen Mitarbeiter der DB-Sicherheit Alarm: Eine Gruppe von 20 bis 30 Vermummten hatte sich auf der Treppe versammelt und begann, großflächig Farbe zu versprühen. Dreist: Die Täter filmten ihre Aktion sogar mit einer Drohne!eintraf, ergriffen die Sprayer die Flucht in alle Richtungen. Doch ein Verdächtiger ging den Beamten ins Netz: Ein 30-Jähriger aus Schwerte wurde wenig später in einem Auto entdeckt – mit der mutmaßlich eingesetzten Drohne. Das Gerät wurde sichergestellt





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