Dreister Eier-Betrüger nach zwei Jahren überführt

Ein Mann hat sich über einen längeren Zeitraum Eier von einer Legehennenfarm geschnappt, ohne dafür zu bezahlen. Das Gericht hat ihn nun wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt.

Ein dreister Eier-Betrüger ist nach mehr als zwei Jahren finally geschnappt worden. Der Mann, Denis W. (46), hatte sich regelmäßig von einer Legehennenfarm in Dinklage (Kreis Vechta) rund 120.000 Eier geschnappt, ohne dafür zu bezahlen.

Der Gesamtwert der Beute beträgt 22.417 Euro. Das Gericht hat Denis W. nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 110 Fällen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Der große Coup soll so abgelaufen sein: Denis W. soll einen Mitarbeiter der Farm getäuscht haben, indem er behauptete, mit dem Chef abgesprochen zu haben, dass er die Eier abholt. Da er als Käufer bekannt war, schöpfte der Angestellte zunächst keinen Verdacht.

Erst nach Monaten fiel die Differenz zwischen Legeleistung und abgelieferter Menge auf, und die Betrugsmasche flog auf. In der Verhandlung mauerte Denis W. und schwieg zum Vorwurf. Der Chef des Großbetriebs sagte im Zeugenstand, dass es keine Absprachen mit ihm gegeben habe. Der Anwalt von Denis W. hielt es jedoch für möglich, dass der Leiter der Farmfiliale ohne Wissen des Geschäftsführers die Eier unter der Hand weitergegeben und mitverdient habe.

Das Schöffengericht sah es jedoch eindeutig: Denis W. habe den Mitarbeiter der Farm geschickt hinters Licht geführt, um an die Ware zu gelangen. Der 46-Jährige betrieb Lebensmittelautomaten und soll insgesamt rund 120.000 Eier erbeutet haben. Ursprünglich ging die Anklage sogar von 190.000 Stück aus und beantragte für den bereits vorbestraften Mann fast drei Jahre Haft. Am Ende fanden die Richter jedoch zwei Jahre Gefängnis für angemessen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig





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