Dresden hostet EuroPride 2029 nach einstimmigem Beschluss der European Pride Organisers Association. Ronald Zenker kündigt inklusives Programm ohne Pinkwashing an.

Dresden hat den Zuschlag für die Ausrichtung der europäischenqueeren Großveranstaltung EuroPride im Jahr 2029 erhalten. Dies bestätigte der Vorstand des CSD Dresden, Ronald Zenker, auf der Jahresversammlung der European Pride Organisers Association (EPOA), die Anfang Oktober in Magdeburg stattfand. Dresden stellte sich als einzige Bewerberstadt zur Verfügung und konnte die anwesenden Delegierten vollständig überzeugen.

Einstimmige Entscheidung der European Pride Organisers Association

Mit einem beeindruckenden Ergebnis von 98 Prozent der abgegebenen Stimmen sicherte sich die sächsische Landeshauptstadt die Ausrichtung. Ronald Zenker, der als einer der treibenden Kräfte hinter der erfolgreichen Bewerbungskampagne gilt, berichtete von einem einzigartigen Zuspruch. Er erklärte, dass eine derartige Unterstützung mit Standing Ovations bei solchen Abstimmungen zuvor noch nie erfolgt sei. Die Entscheidung der EPOA markiert den offiziellen Startschuss für die Planungen, die zehn Jahre im Voraus liegen.

Also read NFL 2027 bis 2029 Spielplan in Deutschland: Berlin und München bestätigt

Programmstruktur und zeitlicher Ablauf der Großveranstaltung

Die EuroPride 2029 findet vom 14. Mai bis zum 3. Juni 2029 in Dresden statt und soll die gesamte Stadt in den Bann ziehen. Es wird sich nicht um eine isolierte Veranstaltung, sondern um die EuroPride Dresdens handeln, bei der verschiedene Stadtteile als aktive Spielorte fungieren. Im Zentrum der letzten Eventwoche stehen ein Pride Village am Neumarkt sowie eine Partyzone am Terrassenufer der Elbe.

Am Altmarkt wird eine Main Stage aufgebaut, um musikalische und kulturelle Höhepunkte zu präsentieren. Im Deutschen Hygiene-Museum ist eine Human Rights Conference geplant, die den politischen und gesellschaftlichen Diskurs vertieft. Der zentrale EuroPride March ist für den 2. Juni 2029 terminiert. Ziel ist es, durch diese räumliche Streuung ein breites Publikum zu erreichen und die Identifikation der Dresdner Bevölkerung mit der Veranstaltung zu stärken.

Advertisement

Klare Absage an Pinkwashing und Sponsorenkriterien

Der Verein hat für die Gesamtausrichtung ein Budget von 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Die Finanzierung sieht vor, dass 90 Prozent der Mittel durch Sponsoren gedeckt werden, während der Rest vom Land und der Stadt Dresden stammt. Bei einer erwarteten Gästezahl von 350.000 bis 400.000 Besuchern rechnet die Organisation mit einem positiven wirtschaftlichen Effekt für die Stadt.

Ronald Zenker hat strenge Auflagen für potenzielle Partner definiert. Als Messe-Unternehmer, der seit 2011 den CSD Dresden mitverantwortet, lehnt er oberflächliche Marketingkampagnen ab. Er wird keine Truckshows von Unternehmen zulassen, die keine langjährige Bindung zur queeren Community nachweisen. Das sogenannte Pinkwashing, also das kurzfristige, strategische Engagement von Konzernen auf Kosten queerer Menschen, hat in Dresden keinen Platz. Sponsoren müssen glaubhaft dokumentieren, dass sie sich seit Jahren für die Belange der Community einsetzen.

Regionale Einbindung und politischer Kontext

Die Bewerbung versteht sich als regionales Projekt, das ganz Sachsen einbezieht. Eine Einladung ging explizit an queere Vereine und Organisationen in Städten wie Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Pirna und Döbeln. Auch mit dem CSD Sachsen-Anhalt besteht bereits eine enge Kooperation, was die überregionalen Verbindungen unterstreicht. Das Motto Turn Walls into Bridges soll im 60. Jahr nach den Stonewall-Protesten in New York und 40 Jahre nach dem Mauerfall Brücken zwischen Ost und West sowie zwischen verschiedenen Lebensrealitäten schlagen.

Der politische Hintergrund ist durch Spannungen geprägt. S Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU ging in der Vergangenheit mit der queeren Community in Konflikt, nachdem die Landesdirektion Sachsen unter seiner Aufsicht im März den dreitägigen CSD-Straßenfest in Dresden untersagt hatte. Zudem steht 2029 ein Superwahljahr an, in dem ein neuer Bundestag, ein Dresdner Stadtrat samt Oberbürgermeister, sowie ein sächsischer Landtag gewählt werden. Trotz dieser komplexen Lage vertraut Zenker auf die bestehende Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Dresden und die Entwicklung eines entsprechenden Sicherheitskonzepts. Er bleibt sich einer verfluchten Aufgabe bewusst, die über reine Wohlfühl-Events hinausgeht und den offenen Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft erfordert.