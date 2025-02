Dresden: Tausende protestieren gegen rechtsextremen Marsch am Jahrestag der Zerstörung

Mehr als 2.300 Rechtsextreme marschierten am Samstag in Dresden anlässlich des 80. Jahrestages der Zerstörung der Stadt durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. Tausende Gegendemonstranten protestierten lautstark gegen den Marsch und blockierten Straßen entlang der geplanten Marschroute. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und verzeichnete einige Straftaten.

Dresden wurde am 13. Februar 1945 und in den folgenden Tagen von britischen und amerikanischen Bomben zerstört. Historiker gehen davon aus, dass bis zu 25.000 Menschen ihr Leben verloren. Rechtsextreme sehen in der Zerstörung Dresden s ein Kriegsverbrechen der Alliierten. Die Stadt Dresden wehrt sich stets gegen Versuche, das Gedenken an die Zerstörung zu instrumentalisieren und die Schuld Deutschlands am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu relativieren.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) warnte in seiner Ansprache vor Mythenbildung und Geschichtsfälschung. \In Dresden fand am Samstag ein Großaufgebot der Polizei statt, um einen Marsch von Rechtsextremisten anlässlich des 80. Jahrestages der Zerstörung der Stadt zu überwachen. Mehr als 2.300 Teilnehmer, mehr als in den Vorjahren, marschierten unter der Aufsicht der Polizei durch die Innenstadt. Laut Polizei gab es einige Straftaten, etwa die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, aber die Gesamtzahl der Straftaten war im Verhältnis zur Anzahl der Teilnehmer niedrig. \Der Marsch der Rechtsextremisten stieß auf starken Protest von Gegendemonstranten. Tausende Menschen versammelten sich in der Elbestadt, um die Proteste der Rechten zu bekämpfen. Sie blockierten Straßen entlang der geplanten Marschroute der Rechten und protestierten lautstark gegen den Marsch. Die Polizei barg eine Blockade an der Ostra-Allee nahe der Dresdner Innenstadt. \Die Polizei war mit einem Großaufgebot in der Innenstadt im Einsatz, auch Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge standen bereit. Ein Polizeihubschrauber sowie eine Polizeidrohne waren ebenfalls im Einsatz. Sie sollten Bilder in den Führungsstab senden, dort wurde der Einsatz koordiniert. Das Ziel der Einsatzkräfte war es, einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. \Die Polizei war mit einer dynamischen Lage beschäftigt. Es gab Pfiffe und „Nazis-raus“-Rufe von Gegendemonstranten als der Trauermarsch an ihnen vorbeifuh. Die Polizei hatte im Vorfeld bis zu 2000 Rechtsextreme aus Deutschland und dem Ausland erwartet. Die Polizei war besorgt über eine „konfrontative Versammlungslage“ und stärkte die Einsatzkräfte mit der sächsischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei sowie Kollegen aus Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt.





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Protest Dresden Rechtsextremisten Gedenken Zerstörung Polizei Gegendemonstranten Demokratie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

80 Jahre nach Zerstörung: Dresden-Gedenken im Schatten von Krieg und BundestagswahlDresden (sn) - Kranzniederlegungen, Friedensandachten, Konzerte oder stille Erinnerung - Dresden gedenkt in einer Woche wieder seiner Zerstörung im

Weiterlesen »

Tausende protestieren gegen rechtsextremen Aufmarsch in DresdenMehr als 2.000 Rechtsextremisten marschierten in Dresden zum Gedenken an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Tausende Menschen protestierten gegen den Missbrauch des Gedenkens durch Neonazis. Die Polizei bewertete die Proteste als erfolgreich, da das Recht auf Versammlungsfreiheit gewahrt und Protest in Hör- und Sichtweite ermöglicht wurde. Es gab einige Straftaten, aber keine Zusammenstöße zwischen Rechten und Gegendemonstranten.

Weiterlesen »

Demonstrationen: Tausende protestieren in Dresden gegen RechtsextremeDresden - Lautstarker und vielfacher Protest gegen Rechts: In Dresden haben mehrere Tausend Menschen gegen einen Marsch von Rechtsextremisten anlässlich

Weiterlesen »

Dynamo Dresden gegen Cottbus: Punktgewinn für Energie, Fragen für DresdenDas Spitzenspiel zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus endete 1:1. Stefan Kutschke brachte Dynamo in Führung, doch Cottbus glich in der Schlussphase aus. Dynamos Trainer Thomas Stamm und Kapitän Stefan Kutschke haderten mit der Leistung der Elbestädter, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Trotz des Unentschieden sind die Dresdner optimistisch für das nächste Spiel gegen Aue.

Weiterlesen »

Tausende Rechtsextreme in Dresden erwartet – Behörden alarmiertDie Behörden erwarten bis zum Wochenende tausende Anhänger rechtsradikaler Gruppen in der Stadt, die sich dort zu einem sogenannten Trauermarsch formieren wollen. Dagegen mobilisieren linke Gruppierungen, die zu Protesten aufrufen.

Weiterlesen »

80. Jahrestag der Zerstörung: Friedliches Gedenken in Dresden und Mahnung zu WachsamkeitDresden - Weiße Rosen, tausende Lichter und eine Menschenkette: Dresden setzte am 80. Jahrestag der Zerstörung der Stadt ein Zeichen für Versöhnung,

Weiterlesen »