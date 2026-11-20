Das Topspiel zwischen den Dresdner Eislöwen und der DEG steht an. Kapitän Dane Fox bleibt trotz Strafe einsatzbereit. Details zum Aufeinandertreffen der Aufstiegskandidaten.

Am Freitag um 19:30 Uhr kommt es im sportlichen Highlight der DEL 2 zum direkten Duell der beiden favorisierten Aufsteiger. Die Dresdner Eislöwen, die aktuell den vierten Platz in der Tabelle belegen, empfangen den Tabellenführer, die Düsseldorfer EG, in der Sachsenmetropole. Dieses Aufeinandertreffen gilt als entscheidender Prüfstein für die weiteren playoffrelevanten Weichenstellungen im weiteren Saisonverlauf.

Disziplinarstrafe gegen Kapitän wird aufgehoben

Die Dresdner Eislöwen können auch in diesem Topspiel auf die Führungskapitänskraft von Dane Fox (33) zurückgreifen. Ursprünglich war der Stürmer aufgrund einer Spieldauerdisziplinarstrafe suspendiert worden. Im Spielverlauf am vergangenen Mittwoch gegen Bietigheim hatte sich Fox mit dem Spieler Marek Racuk angelegt. Beide Akteure wurden daraufhin mit einer fünfminütigen Strafe sowie einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Der Disziplinarausschuss hat das Verfahren gegen Fox jedoch eingestellt, sodass er am Freitag spielberechtigt ist.

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Trainer Bo Subr (46) äußerte sich überrascht über die strenge Ahndung der Szene. Er betonte, dass es sich um eine übertriebene Reaktion handelte und kein richtiger Faustkampf stattgefunden habe. Die Regel besagt, dass jede Spieldauerstrafe automatisch vom Disziplinarausschuss überprüft wird. Erst bei einer dritten solchen Sanktion wäre eine automatische Sperre erfolgt. Subr warf den Schiedsrichtern vor, emotionale Ausreißer kurz nach dem Abpfiff zu stark zu gewichten.

Strategische Bedeutung für die Tabellenposition

Das Spiel hat weitreichende Konsequenzen für die Platzierungen in der Endphase der Hauptrunde. Die Dresdner Eislöwen hatten in ihrer vorherigen Partie eine unglückliche 4:5-Niederlage gegen Bietigheim hinnehmen müssen. Dort fiel das entscheidende Siegtor der Gegner erst zehn Sekunden vor dem finalen Abpfiff. Trainer Bo Subr legte besonderen Wert darauf, dass das Team in Zukunft weniger Zeit auf der Strafbank verbringen muss.

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Er kritisierte, dass unnötige Strafzeiten dem Gegner in entscheidenden Momenten momentumstiftende Vorteile verschaffen. Insbesondere im Forechecking sah er Verbesserungspotenzial. Obwohl er mit den Schiedsrichterleistungen in den letzten Spielen nicht zufrieden war, appellierte er an die Spieler, den Referees gar keine Gründe für die Verhängung von Strafen zu geben. Disziplin auf dem Eis ist laut Trainer ein entscheidender Faktor für den Erfolg gegen direkte Konkurrenten.

Motivation und emotionale Hintergründe bei den Spielern

Für Dane Fox steht neben der Tabellenposition auch die Revanche im Fokus. Nach der deutlichen 1:6-Niederlage im ersten direkten Vergleich mit der DEG sieht er im Heimspiel die Chance auf Ausgleich. Er betonte, dass jedes Spiel wichtig ist, diese Begegnung aber aufgrund der direkten Konkurrenz im vorderen Tabellenfeld eine besondere Motivation auslöse. Der Wunsch, die Heimspiele gegen die direkten Konkurrenten gewinnen zu können, treibt das Team an.

Neben dem sportlichen Druck sorgen familiäre Ereignisse für eine besondere Atmosphäre im Kader der Dresdner Eislöwen. Tyson Spink (33) blickt mit Glückgefühlen auf das kommende Match. Der Angreifer wurde durch die Geburt des Sohnes seines Zwillingsbruders Tylor und dessen Frau Sophee Onkel. Das Neugeborene trägt den Namen Stone. Die Mannschaft hat den Nachwuchs herzlich begrüßt und ihm viel Liebe sowie unvergessliche Momente gewünscht.

Die Kombination aus sportlicher Zielstrebigkeit, der Klärung der Disziplinarfrage und positiven privaten Neuigkeiten zeichnet die aktuelle Situation in Dresden aus. Das Spiel gegen die Düsseldorfer EG am Freitagabend bietet den Eislöwen die ideale Bühne, um diese positive Stimmung in Punkte umzumunzen und die eigene Position für die bevorstehenden Playoffs weiter zu festigen.