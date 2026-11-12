Dresdner Eislöwen spielen Rückkehr ins Finale 2025 gegen Bo Subr

Die Dresdner Eislöwen kehren als DEL-Absteiger ins Finale zurück. Trainer Bo Subr steht nun seinem ehemaligen Finalgegner gegenüber und bereitet die Sachsen auf die Begegnung mit den Towerstars vor.

Die Dresdner Eislöwen begeben sich zum ersten Mal nach ihrem Abstieg in die DEL2 zurück an den Ort ihres größten historischen Triumphs. Am Wochenende steht im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga 2 die Begegnung gegen die Ravensburg Towerstars an. Diese Konstellation ist einzigartig, da der aktuelle Cheftrainer der Eislöwen, Bo Subr, vor Jahren selbst noch als Gegner auf der Bank saß.

Rückkehr an den Schauplatz des Erfolgs

Der tschechische Trainer Bo Subr blickt auf das Finale vom 29. April zurück, das er damals bei den Ravensburg Towerstars trainierte. In jenem entscheidenden siebten und letzten Duell verpassten die Schwaben den Titel, nachdem die Dresdner Eislöwen das Spiel durch ein Overtime-Tor von Tomas Sykora mit 2:1 für sich entschieden. Dieser Erfolg bedeutete für die Sachsen die erste Zweitliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die höchste deutsche Eishockeyliga.

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Subr hat die Rollenrolle nun gewechselt und führt die Dresdner in das gleiche Format, das er als Trainer einst nicht gewinnen konnte. Er bezeichnet die Situation als besonderes Ereignis, da im Umfeld des neuen Clubs viele Personen tätig sind, die noch aus seiner Zeit bei den Konkurrenten bekannt sind. Für ihn ist es eine Chance, diese Kontakte zu pflegen und sportlich neue Höhen zu erreichen.

Aktuelle Aufstellung und Taktik

Die Dresdner Eislöwen haben den Weg ins Finale über einen knappen Sieg von 4:3 nach sieben Play-off-Duellen gefunden. Dabei waren zwei Matchpucks bereits vom Platz geflogen, was das Finale zur engsten Entscheidung in der Geschichte der DEL2 machte. Bo Subr betont, dass seine Mannschaft die schwierige Situation gemeistert hat, obwohl Spieler fehlten und Anpassungen erforderlich waren.

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Nach der Länderspielpause liegt der Fokus darauf, die mentale Ausrichtung auf das eigene Spielsystem zurückzugewinnen. Subr erwartet ein hart umkämpftes Spiel, da die Ravensburg Towerstars vor der Pause einige Niederlagen hinnehmen mussten und unter anderem mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Dennoch ist von den Schwaben eine starke innere Stärke auszugehen.

Personalien und Vorgespiel

Kurz vor dem Finale lösten die Eislöwen den laufenden Arbeitsvertrag mit dem früheren Meister-Trainer Niklas Sundblad auf. Der Schwede übernimmt nun das Cheftraineramt beim DEL2-Konkurrenten Rosenheim. Durch die Trennung steht ein Budget für weitere Neuzugänge zur Verfügung, das in die Kaderstärkung fließen kann.

Als direkte Vorbereitung diente das Sachsen-Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau. Dieses Spiel ging am Sonntag mit 3:4 verloren, doch Subr sieht in Crimmitschau eine Mannschaft, die im Umschaltspiel gefährlich ist. Im Gegensatz zu jenem Gegner, der den Eislöwen bisher wenig Freude bereitete, sieht Subr bei den Towerstars eine andere Dynamik.

Historie und Vergleich

Das Finale 2025 erinnert stark an das Geschehen im Jahr 2025, als die Eislöwen unter großem Druck den Titel sicherten. Bo Subr erinnert sich an damalige Gespräche mit Spielern, die an jenem Sieg beteiligt waren. Was damals in der Hitze des Gefechts geschah, kann er heute mit den ehemaligen Mitspielern aus seiner Ravensburger Zeit mit einem Lachen betrachten.

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Die Dresdner Eislöwen sind aktuell Vierte der Tabelle und treffen auf den Tabellenzwölften aus Ravensburg. Trotz der unterschiedlichen Platzierungen erwartet Subr keine einfache Partie. Die Herausforderung besteht darin, die eigene Stärke zu finden und diese gegen einen Gegner durchzusetzen, der ebenfalls eine lange Reise hinter sich hat.