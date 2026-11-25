Ein neuer Standort soll den Dresdner Flughafen für Technologieunternehmen attraktiver machen. Ein internationaler Konzern hat sich bereits einen Großteil der Flächen gesichert.

Ein neuer Standort soll den Dresdner Flughafen für Technologieunternehmen attraktiver machen. Ein internationaler Konzern hat sich bereits einen Großteil der Flächen gesichert. Dresden - Für bis zu 31,5 Millionen Euro soll am Flughafen Dresden ein neuer Bürokomplex entstehen.

Als langfristiger Ankermieter sei der US-amerikanische Anlagenbauer Applied Materials gewonnen worden, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG mit. Der Neubau soll westlich des Terminals errichtet werden, fünf Geschosse und rund 7.500 Quadratmeter Fläche umfassen. Baubeginn ist für das zweite Quartal 2027 geplant, Ende 2028 soll das Gebäude fertig sein. Rund 70 Prozent der Flächen seien bereits an Applied Materials vermietet.

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Das Unternehmen bietet Anlagen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiterindustrie an. Von Dresden aus unterstützt es unter anderem die Installation und Wartung von Produktionsanlagen bei Kunden in Mitteleuropa. Die übrigen Flächen sollen Unternehmen aus der Region und dem Umfeld des Branchennetzwerks Silicon Saxony angeboten werden. Das Netzwerk vereint nach Angaben der Flughafen AG mehr als 750 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weitere Akteure.

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Geplant sind flexibel nutzbare Büros sowie Coworking- und Gemeinschaftsflächen. Terminal, Parkhaus und der S-Bahn-Anschluss sollen für kurze Wege sorgen.

"Der Flughafen ist dabei weit mehr als Verkehrsinfrastruktur: Er verbindet internationale Erreichbarkeit mit der unmittelbaren Nähe zu Kunden, Forschungseinrichtungen und hoch qualifizierten Fachkräften", sagte der Vorstandschef der Mitteldeutschen Flughafen AG, Götz Ahmelmann.