Dresdner Gericht urteilt: Grenzkontrollen bei Dobrindt waren rechtswidrig

Das Verwaltungsgericht Dresden urteilt gegen die Grenzkontrollen von Innenminister Alexander Dobrindt. Die Maßnahmen seien rechtswidrig. Dies ist ein signifikanter Schlag für die neue Bundesregierung.

Das Verwaltungsgericht Dresden hat am 7. Mai 2025 einen entscheidenden Rechtsakt vollzogen, der die strategische Ausrichtung der neuen Bundesregierung unter Innenminister Alexander Dobrindt massiv infrage stellt. Das Gericht wies zwei Klagen ab, die sich gegen die kurz nach Amtsantritt der Regierung Merz angeordneten verschärften Grenzkontrollen an den Außengrenzen zu Polen und Tschechien richteten. Diese Entscheidung markiert eine juristische Niederlage für die Exekutive in einem der am strengsten überwachten Politikbereiche.

Rechtswidrigkeit der Maßnahmen bestätigt

Die Richter in der sächsischen Landeshauptstadt stellten eindeutig fest, dass die durchgeführten Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen in den beiden konkreten Einzelfällen rechtswidrig waren. Die beiden Kläger hatten sich seitdem gerichtlich mit der Bundesregierung auseinandergesetzt und begehrt, dass die Maßnahmen für unrechtmäßig erklärt werden. Das Gericht befand, dass nicht nur eine vage Möglichkeit der Wiederholung solcher Kontrollen besteht, sondern dass die bereits ergriffenen Schritte klar gegen geltendes Recht verstoßen haben. Die unterlegene Seite, vertreten durch den Staat, hat nun die vollen Verfahrenskosten zu übernehmen.

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Hintergrund der Klage und Schengen-Vertrag

Die rechtlichen Auseinandersetzungen sind untrennbar mit der politischen Ausgangslage am ersten Arbeitstag der Merz-Regierung verbunden. Zu diesem Zeitpunkt ordnete der neue Innenminister Alexander Dobrindt, 56 Jahre alt und Mitglied der CSU, sofortige verschärfte Grenzkontrollen sowie direkte Zurückweisungen an allen deutschen Außengrenzen an. Die beiden Kläger argumentierten vor Gericht, dass diese Eingriffe einen schweren Verstoß gegen ihre Grundrechte darstellen. Sie beriefen sich explizit auf das verfassungsrechtliche Recht auf Reisefreiheit innerhalb des Schengen-Raums, welches prinzipiell die Wegfall von Grenzkontrollen vorsieht.

Gerichtliche Zulässigkeit der Fortsetzungsklage

Ein entscheidender juristischer Punkt war die Frage der Zulässigkeit der Klageart, da die kontrollierenden Maßnahmen bereits stattgefunden hatten. Das Verwaltungsgericht Dresden erklärte beide Klagen für zulässig und begründete dies damit, dass die Gefahr einer erneuten Wiederholung derartiger Maßnahmen bestand. Das Gericht bestätigte in seiner Pressemitteilung, dass die streitigen Maßnahmen konkret als rechtswidrig zu bewerten sind. Dies öffnet den Weg für ähnliche Verfahren, da ähnliche Entscheidungen zu Grenzkontrollen bereits in den Bundesländern Bayern und Rheinland-Pfalz ergangen sind, was eine gewisse Rechtsprechungstendenz aufzeigt.

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Konkrete Folgen für Betroffene und Staat

Trotz des klaren Urteils bedeutet dieser Sieg für die Kläger nicht automatisch eine finanzielle Entschädigung. Bei den vorliegenden Verfahren handelt es sich um sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklagen. Der Zweck dieser Klageart liegt allein darin, feststellen zu lassen, ob eine bereits abgeschlossene Maßnahme rechtswidrig war, nicht jedoch, Schadenersatz zu fordern. Die Kläger erhalten somit eine juristische Bestätigung ihrer Position, aber keine direkte materielle Wiedergutmachung durch den Staat für erlittene Nachteile.

Kein generelles Verbot aller Kontrollen

Wichtig ist die präzise juristische Abgrenzung dieses Urteils im Hinblick auf die gesamte deutsche Grenzpolitik. Das Urteil aus Dresden bedeutet nicht, dass jede einzelne Grenzkontrolle generell und pauschal rechtswidrig ist. Es gilt nur für die spezifischen Umstände der beiden angefochtenen Fälle und bestätigt die Rechtswidrigkeit der konkreten Durchführung in diesen Momenten. Die Bundesregierung und der Bundesinnenminister müssen nun prüfen, wie sie mit dieser spezifischen juristischen Einordnung umgehen, während die allgemeine Diskussion über die Grenzpolitik im Schengen-Raum weitergeht.