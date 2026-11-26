Rund um Weihnachten lassen viele Menschen ihren kreativen Ideen freien Lauf. Im Museum für Sächsische Volkskunst können sich Besucher ab Samstag inspirieren lassen und selbst basteln.

Rund um Weihnachten lassen viele Menschen ihren kreativen Ideen freien Lauf. Im Museum für Sächsische Volkskunst können sich Besucher ab Samstag inspirieren lassen und selbst basteln.

Dresden - Sonderausstellung, Workshops, dekorierte Bäume als Inspiration: Im Museum für Sächsische Volkskunst dreht sich auch in diesem Jahr wieder alles um selbstgemachte Weihnachtsdekorationen. An diesem Samstag eröffnet die Sonderausstellung "glänzend & geprägt", in der es um die Geschichte und vielfältige Nutzung von Papieren mit Metallbeschichtung geht, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mitteilten. Die Ausstellung ist demnach bis 31. Januar geöffnet.

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Zeitgleich zur Sonderausstellung startet die traditionelle Ausstellung "Weihnachten im Jägerhof" mit 24 individuell geschmückten Weihnachtsbäumen und Ständen von Volkskünstlern, die bis 3. Januar geht. Dazu ist ein Programm aus Lesungen, Konzerten, Vorträgen und Workshops geplant. Kommenden Samstag können am Nachmittag etwa eigene Karten gestaltet werden; am 4.