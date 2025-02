Dresdner Polizeieinsatz: Mutter (23) festgenommen - Baby-Leiche in Biomüll gefunden

Nach dem Fund einer Babyleiche in einem Biomüllcontainer in Freital hat die Polizei die 23-jährige Mutter festgenommen. Die Ermittlungen laufen im gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Ein erschreckendes Tötungsdelikt hat in einem Dresdner Vorort für Aufsehen gesorgt. Die Polizei hat nach einem Hinweis die Mutter (23) des Baby s festgenommen. Am 7. Februar gegen 15:15 Uhr wurde die Leiche eines Baby s auf dem Gelände eines Abfallunternehmens in der Kreisstadt Freital (39.500 Einwohner) entdeckt. Grausam: Nach Informationen der BILD lag der tote Säugling nackt im Biomüll .

„Offensichtlich wurde der Säugling in einem Abfallbehälter in Freital oder Umgebung abgelegt“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner (51). Die Ermittlungen laufen im gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.Die bisherige Theorie besagt, dass die Leiche offenbar in eine braune Biomülltonne geworfen und in einem Müllauto zum Entsorger gebracht wurde. Bei der Mutter handelt es sich um eine Deutsche: Lisa D. (23) lebt in Freital und äußerte sich nach Informationen der BILD nicht zu den Vorwürfen. Ein Ermittlungsrichter hat Haftbefehl erlassen. Die Frau wurde in die JVA Chemnitz gebracht. Die Polizei dankt der Bevölkerung für Hinweise, ein Anwohner hatte den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Ermittler hatten zuvor wissen wollen: Wer kennt eine Frau, die schwanger war und nun kein Baby hat?Ist der Fundort nicht doch der Tatort? War es möglicherweise eine unbemerkte Schwangerschaft? Handelte die Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand – heißt, war sie mit Geburt und Baby überfordert





Tötungsdelikt Baby Leiche Freital Mutter Polizei Haftbefehl Biomüll

