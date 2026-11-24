Der Dresdner Striezelmarkt ist so etwas wie die Wiege der Weihnachtsmärkte in Deutschland. 1434 fand er zum ersten Mal statt. Heute ist er für junge Leute ein Renner in den sozialen Medien.

Der Dresdner Striezelmarkt ist so etwas wie die Wiege der Weihnachtsmärkte in Deutschland. 1434 fand er zum ersten Mal statt. Heute ist er für junge Leute ein Renner in den sozialen Medien.

Dresden - Eines steht selbst nach 592 Jahren fest: Dem Dresdner Striezelmarkt wird es auch künftig nicht an Kundschaft mangeln. Die Stadt als Veranstalter rechnet in diesem Jahr mit etwa zwei Millionen Gästen, obwohl die Besucherzahlen keiner so ganz genau ermitteln kann. Wer den Markt von früheren Besuchen her kennt, weiß um das Gedränge an manchen Tagen und zu manchen Zeiten. Kein Mensch kann sich hier allein fühlen.

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Der Glühwein lockert die Zungen selbst von Leuten, die sonst eher wortkarg und mit Grinch-Laune durch die Adventzeit stapfen. Stefan Heilig, seit sechs Jahren Chef der Märkte in Dresden, hat eine interessante Erfahrung gemacht.

"Der Striezelmarkt ist in den sozialen Medien ein absoluter Renner. Es gibt unfassbar viele Reels auf TikTok, Instagram und Facebook. Der Markt wird überrannt von jungen Menschen, die für sich dieses Weihnachtsleben, diese Tradition entdecken", berichtet Heilig. Tatsächlich gebe es immer wieder einen Wandel - nicht nur beim zunehmenden Angebot an vegetarischen Speisen.

Für Heilig und seine Mitstreiter stellt sich die Frage, wie ein Markt mit so langer Tradition in die Moderne geführt werden kann. Denn ein Selbstläufer ist selbst der Striezelmarkt nicht. An bestimmten Dingen versucht man in Dresden eisern festzuhalten.

"Wir achten darauf, dass der Striezelmarkt ein Schaufenster in die sächsische Handwerkskunst bleibt. " Allein 26 Händler bieten in diesem Jahr Holzkunst aus dem Erzgebirge. Der Anteil der Imbiss-Buden liegt nur bei knapp 30 Prozent. Der Markt ist alles andere als eine Fressmeile.

Dazu trägt schon allein die Inszenierung bei. Wenn der Markt am kommenden Mittwoch öffnet, folgt der Auftakt einem Ritual. Zuerst gibt es in der Kreuzkirche einen ökumenischen Gottesdienst, den auch die katholischen Kapellknaben und die Kurrende der Auferstehungskirche Dresden Plauen mitgestalten. Danach zieht der städtische Kreuzchor - angeführt durch ein Bergmannsorchester und begleitet von den Dresdner Bäckermeistermeistern - auf die große Bühne des noch unbeleuchteten Marktes.

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"Dann gibt es ein kleines Weihnachtskonzert, zu dem die Menschen mitsingen", beschreibt Heilig ein Gänsehautgefühl. "Da kann man erleben, dass sich Leute an die Hand nahmen. Gerade das ist ja unsere Botschaft: Miteinander, nicht gegeneinander", sagt der 50 Jahre alte Marktleiter. Alle Menschen, egal welches Glaubens, sollen den Striezelmarkt für vier Wochen als Ort der Gemeinschaft erleben.

Heilig hat die Erfahrung gemacht, dass sich wildfremde Menschen auf dem Markt begegnen.

"Hier werden ganz viele Sprachen gesprochen. Das ist ein lebendiger Teil der Dresdner Willkommenskultur. Das ist sehr wohltuend für unsere Gesellschaft.

" Bis es so weit ist, ist präzise Vorarbeit zu leisten. Zuerst steht der Baum - schon Ende Oktober. Dann folgen die Themenhäuser. Der Markt wird von innen nach außen gebaut.

"Die Standplätze werden über GPS und Satellit eingemessen. Die Hütten werden angezeichnet und müssen exakt dort stehen. Sonst kann man das spezielle Konzept nicht umsetzen", sagt Heilig. Früher habe der Markt mit seinem Raster wie ein Planquadrat à la New York ausgesehen, jetzt könne man sich in den verwinkelten Gassen und Plätzen fast verlaufen.

Natürlich gehe es in Dresden wie in anderen Städten Deutschlands auch darum, auf dem Striezelmarkt Geschenke zu kaufen, Glühwein zu trinken und Freunde treffen, sagt Heilig.

"Aber es ist mehr als das. Es ist diese Friedenszeit in der Familie, die man auch mit Freunden ganz bewusst erleben will.

" In Dresden und Sachsen werde die Advents- und Weihnachtszeit auf besondere Weise gefeiert - mit vielen Traditionen, die Märkte nicht zum Rummelplatz degradieren. Auf dem Striezelmarkt kommt das Licht inzwischen zwar aus LED-Leuchten, aber blinkende Lichtshows sind tabu. Auch bei den Verkaufshütten bleibt man der Tradition verhaftet. Sie müssen alle ein rotes Dach haben und dürfen nur mit natürlichem Reisig geschmückt sein.

Nur ein historisches Riesenrad und zwei Familienkarussells sind auf dem Markt zu finden - ersteres wird bereits in vierter Generation von einer Familie betrieben und funktioniert sogar noch mit der originalen Antriebsmaschine.

"Es gilt, Dinge zu bewahren, dennoch müssen wir auch beim Sortiment mit der Zeit gehen", sagt Heilig. Wandel war im Grunde schon immer Programm. Als der Markt 1434 Premiere hatte, fand er nur an einem Tag statt. Der sächsische Kurfürst Friedrich II.

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- genannt der Sanftmütige - und sein Bruder Herzog Sigismund gestatteten der Stadt Dresden seinerzeit einen freien Markttag im Vorfeld des Festes.

"Das war ein reiner Fleischmarkt. Die Bevölkerung sollte nach der Fastenzeit Gelegenheit erhalten, sich mit Fleisch zu versorgen", berichtet Heilig.

"Abgesehen von den Imbiss-Buden bieten alle anderen entweder Holzkunst und Weihnachtsdekoraktion oder Christstollen, Mützen, Schals, Honig, Tees, Kaffees, schöne Dinge zum Entdecken und teilweise auch Sachen an, die man sonst im Einzelhandel gar nicht findet", erklärt Heilig. In diesem Jahr habe man nach langer Abwesenheit mal wieder einen Händler auf dem Markt, der Lauschaer Glaskunst anbietet - darunter Christbaumschmuck. Die Händler müssen sich jedes Jahr neu bewerben und werden streng nach Richtlinie ausgewählt. Für den 592.

Markt gingen mehr als 270 Bewerbungen ein. Die Händler müssen auch eine Idee zur Gestaltung des Verkaufsstandes enthalten. Im Zeitalter von KI wachsen manche Händler fantasievoll über sich hinaus.

"Da sehen manche Hütten wie Paläste aus. Selbst top-gestählte und gebräunte Models werden in die Visualisierung einbezogen", sagt Heilig. Man wolle aber einen Nachweis, wie das umgesetzt werden könne. Nicht immer herrschte auf dem Striezelmarkt Weihnachtsfrieden.

Mitunter kam es zu Raufhandel unter Händlern. Im sogenannten Striezelstreit beschwerten sich Dresdner Händler beim Rat der Stadt, dass Händler aus anderen Regionen zugelassen wurden. Ein solcher Streit ist etwa aus dem Jahr 1624 überliefert. Dresdner Bäcker und Handwerker beklagten sich über auswärtige Konkurrenz.

"Der Rat entschied damals erstaunlich progressiv. Er sagte: Wir weisen die Fremden nicht ab, denn Konkurrenz belebt das Geschäft", erzählt Heilig.

"Bei uns finden ganz viele Dinge analog statt. Das Moderne an dem Markt ist aber, dass wir ihn digital sichtbar- und in seiner traditionellen Art organisierbar machen", meint Heilig. Auch junge Menschen seien von solch authentischen Dingen wie der weltgrößten Stufenpyramide, dem begehbaren Schwibbogen und den Schaumanufakturen fasziniert.

"Bei uns wird live gebacken und gedrechselt. " Es gebe ein Wichtelkino und Bastelhaus genauso wie Puppentheater, Adventskalender und eine Weihnachtsbäckerei. Auf der Hauptbühne gibt es ein eigens für den Striezelmarkt entwickeltes Programm. Eine "Newcomerhütte" soll jungen Händlern die Gelegenheit bieten, für eine Woche kostenlos ihre Produkte anzubieten.

Nicht alle Produkte schaffen es aber bis auf den Markt. Heilig berichtet von einem Bewerber, der Sexspielzeug aus Holz unters Marktvolk bringen wollte. Ein anderer bewarb sich mit einem alternativen Weihnachtsbaum, der allerdings nur rudimentär an ein solches Gewächs erinnerte. In diesem Jahr dient der Pflaumentoffel als Leitmotiv - eine historische Figur aus Backpflaumen, der wie ein Schornsteinfeger aussieht und als Glücksbringer gilt.

"Der Pflaumentoffel verbindet Generationen und lässt ein Stück Dresdner Weihnachtskultur lebendig werden", meint Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka.