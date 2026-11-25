Sechs Wochen nach dem Kennenlernen heiratete Drew Barrymore ihren ersten Mann. In die Flitterwochen flog sie laut ihm allein.

erste Ehe war nach nur 19 Tagen praktisch schon wieder vorbei. Im März 1994 gab die damals erst 19-jährige Schauspielerin dem zwölf Jahre älteren Barbesitzer Jeremy Thomas das Jawort.

Zu diesem Zeitpunkt kannten sich die beiden gerade einmal sechs Wochen: Kennengelernt hatten sie sich in Jeremys Bar in Los Angeles. Schon 19 Tage nach der Hochzeit wolltedie Scheidung. Offiziell geschieden wurde die Ehe dann 1995. Warum es so schnell vorbei war, erklärte Jeremy später gegenüberDie beiden hätten in völlig unterschiedlichen Welten gelebt: "Ich war auf dem Planeten Erde – undZudem behauptete er, dass die Schauspielerin ohne ihn in die Flitterwochen nach Hawaii geflogen sei.

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Im selben Jahr stand sie für den Film "Kaffee, Milch und Zucker" vor der Kamera.das rasante Tempo ihrer Beziehung noch mit Humor genommen.

"Normalerweise leben Menschen erst zusammen und heiraten dann. Ich schätze, wir machen es auf die altmodische Art. Irgendwie", sagte sie damals dem Magazin. Mit etwas Abstand blickte die Hollywood-Darstellerin allerdings kritischer auf diese Zeit zurück.

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"Er brauchte die Ehe, und ich habe ihr dummerweise zugestimmt. Wir waren sechs Wochen verheiratet und davon nur etwa zwei Tage zusammen. Es war so ein Witz"klar, dass er es nicht auf ihren Ruhm abgesehen hatte: "Ich habe sie nicht geheiratet, weil siewar, ich habe sie geheiratet, weil sie süß war.

" Wo sich ihr Ex-Mann heute aufhält, ist kaum bekannt. Nach der Scheidung blieb er zunächst in Los Angeles und führte dort weiterhin Bars.nicht: Danach trat sie noch zweimal vor den Traualtar. 2001 heiratete sie, mit dem sie für "3 Engel für Charlie" vor der Kamera gestanden hatte. Doch noch im selben Jahr reichte der Comedian wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung ein, die 2002 rechtskräftig wurde.

Viele Jahre später kam es zu einem emotionalen Wiedersehen vor laufenden Kameras: 2020 trafen sich beide in "" erstmals seit mehr als 15 Jahren wieder. Von 2012 bis 2016 war die Schauspielerin dann mit