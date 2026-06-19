Dritte Staffel von House of the Dragon abgedreht - Ausstrahlung 2026 mit aufwendiger Schlacht in der Gurgel

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel des Game-of-Thrones-Prequels sind beendet. Die Produktion ist aufgrund ihres Umfangs sehr zeitintensiv, weshalb die neuen Folgen erst im Juni 2026 erscheinen. Im Zentrum steht der weiter eskalierende Bürgerkrieg der Targaryens und die aufwändig inszenierte Schlacht in der Gurgel.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von House of the Dragon sind abgeschlossen. Wie Showrunner Ryan Condal bereits im August 2024 auf einer Pressekonferenz des US-Senders mitteilte, umfasst die Serie insgesamt vier Staffeln.

Damit wäre die auf George R.R. Martins Roman Feuer und Blut basierende Geschichte abgeschlossen. Die Ausstrahlung der dritten Staffel ist für den 22. Juni 2026 geplant.

Condal begründete die längere Wartezeit mit dem hohen Produktionsaufwand, da jede Staffel mehreren Spielfilmen entspreche und consequently längere Produktionszeiten notwendig seien. Für die dritte Staffel sind acht Folgen angekündigt, die jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung veröffentlicht werden, wobei jede Woche eine neue Folge erscheint. Das Staffelfinale ist für den 10. August 2026 vorgesehen, wodurch sich folgende Sendetermine ergeben: Folge 4 am Montag, den 13.

Juli 2026, und Folge 8 am Montag, den 10. August 2026. In der dritten Staffel spitzt sich der Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen weiter zu. Die Anhänger von Rhaenyra Targaryen und König Aegon II. stehen sich im Bürgerkrieg, dem sogenannten Tanz der Drachen, zunehmend unversöhnlich gegenüber.

Ein zentrales Handlungselement ist die Schlacht in der Gurgel, eine große Seeschlacht in einer Meerenge zwischen Drachenstein, Driftmark und der Landzunge Massies Haken. Showrunner Condal und Francesca Orsi, Leiterin der Dramaserien bei HBO, betonten, dass diese Szene bewusst zurückgehalten wurde, um ihr genügend Zeit und Raum für eine hochwertige Umsetzung zu geben. Der Produktionsprozess habe mehr Zeit in Anspruch genommen und die Umsetzung sei umfangreicher, als es zuvor möglich gewesen wäre.

Die neue Staffel wird damit einen weiteren Abschnitt der Ereignisse aus Feuer und Blut aufgreifen und in die Handlung der Serie einbetten. Die Verantwortlichen bestätigen, dass sich das Warten gelohnt hat. Die zusätzliche Zeit sei entscheidend gewesen, um die Schlacht in einer Qualität darzustellen, die zuvor nicht möglich gewesen wäre, und das Ergebnis sei besonders groß und aufwendig inszeniert. Die Serie benötigt wegen ihrer aufwendigen Produktion viel Zeit, da jede Staffel wie mehrere Spielfilme umgesetzt wird.

Deshalb verzögern sich neue Folgen, auch wenn Fans sich häufigere Veröffentlichungen wünschen. Condal geht jedoch davon aus, dass sich der Aufwand lohnt und kommende Ereignisse besonders beeindruckend ausfallen. Zu den zurückkehrenden Darstellern könnten Olivia Cooke als Königin Alicent Hohenturm, Sonoya Mizuno als Mysaria, Matthew Needham als Larys Strong und Bethany Antonia als Lady Baela Targaryen gehören.

Zudem wird der britische Schauspieler James Norton als Ormund Hohenturm und Tom Cullen als Ser Luthor Largent erwartet. HBO hat bereits einen offiziellen Trailer veröffentlicht, der einen ersten Ausblick auf die neuen Folgen gibt





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