Dritte Staffel von "House of the Dragon": Dreharbeiten abgeschlossen, Starttermin und große Schlacht angekündigt

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der "Game of Thrones"-Prequel-Serie "House of the Dragon" sind beendet. Die neuen Folgen starten am 22. Juni 2026 und umfassen acht Episoden. Im Zentrum steht der "Tanz der Drachen" mit der aufwändig inszenierten "Schlacht in der Gurgel". Showrunner Ryan Condal erklärt, warum die lange Wartezeit notwendig war. Zudem gibt es Informationen zur Besetzung und einen ersten Trailer.

Das Warten auf die dritte Staffel von "House of the Dragon" hat ein Ende, denn die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Showrunner Ryan Condal hatte bereits im August 2024 mitgeteilt, dass die Serie insgesamt vier Staffeln umfassen und damit die auf George R.R.

Martins Roman "Feuer und Blut" basierende Geschichte abschließen wird. Ein genauer Starttermin steht fest: Die neuen Folgen kehren am 22. Juni 2026 zurück. Die längere Wartezeit begründete Condal mit dem hohen Produktionsaufwand, da jede Staffel mehreren Spielfilmen gleichkomme und daher längere Produktionszeiten notwendig seien.

Für die dritte Staffel wurden insgesamt acht Episoden angekündigt, die jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung veröffentlicht werden. Das Staffelfinale ist für den 10. August 2026 geplant, was zu folgenden Sendeterminen führt: Folge 4 am Montag, dem 13. Juli 2026, und Folge 8 als Finale am Montag, dem 10.

August 2026. Die Handlung der dritten Staffel konzentriert sich weiter auf den Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen, der im Bürgerkrieg, dem sogenannten "Tanz der Drachen", gipfelt. Die Anhänger von Rhaenyra Targaryen und König Aegon II. stehen sich zunehmend unversöhnlich gegenüber. Ein zentrales Element bildet die "Schlacht in der Gurgel", eine große Seeschlacht in der Meerenge zwischen Drachenstein, Driftmark und der Landzunge Massies Haken.

Diese Schlacht zählt zu den größten in der Geschichte Westeros und soll aufwändig inszeniert werden. Showrunner Condal und Francesca Orsi, Leiterin der Dramaserien, betonten, dass die Produktionszeit bewusst genutzt wurde, um die Qualität zu steigern und den Fans ein beeindruckendes Ergebnis zu liefern. Die zusätzliche Zeit war entscheidend, um die Szene in einem Ausmaß umzusetzen, das zuvor nicht möglich gewesen wäre. Gleichzeitig sollte durch das Zurückhalten von Details die Spannung und Vorfreude erhöht werden.

Neben der Schlacht in der Gurgel breitet sich der Krieg über die Sieben Königslande aus und zeigt die Folgen des Kampfes um den Eisernen Thron. Vom Schicksal einiger Charaktere wird bereits in der zweiten Staffel berichtet, so etwa von Otto Hohenturm, der im Finale als Gefangener gezeigt wurde. Weitere Details zu seiner Geschichte werden zurückgehalten, aber es ist klar, dass seine Handlungsstränge fortgeführt werden.

Was die Besetzung betrifft, wird für Staffel 3 mit der Rückkehr folgender Darsteller gerechnet: Olivia Cooke als Königin Alicent Hohenturm, Sonoya Mizuno als Mysaria, Matthew Needham als Larys Strong, Bethany Antonia als Lady Baela Targaryen. Neu dabei sein soll der britische Schauspieler James Norton als Ormund Hohenturm, Cousin von Alicent, sowie Tom Cullen als Ser Luthor Largent. Ein offizieller Trailer zur dritten Staffel wurde bereits veröffentlicht und gibt einen ersten Einblick in die neuen Folgen.

Fans dürfen sich auf eine epische Fortsetzung freuen, die die historischen Ereignisse aus "Feuer und Blut" weiter lebendig werden lässt





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

House Of The Dragon Game Of Thrones Staffel 3 Dreharbeiten Abgeschlossen Starttermin 2026 Tanz Der Drachen Schlacht In Der Gurgel Ryan Condal George R.R. Martin Feuer Und Blut Besetzung Trailer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

House of the Dragon: So dramatisch kehrt Staffel 3 zurückDie Fantasy-Serie "House of the Dragon" kehrt mit Staffel 3 zurück. Ein Großteil des Hauptcasts wird auch für die dritte Staffel zurückkehren. Wir erfahren, was in Staffel 3 auf uns zukommt.

Read more »

Günstige Angebote für die dritte Staffel von "House of the Dragon" bei WOWDer Streamingdienst WOW bietet derzeit Sonderangebote für Kunden, die die dritte Staffel von "House of the Dragon" sehen möchten. Einige Abos kosten deutlich weniger als üblich, und das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Read more »

House Of The Dragon: Die dritte Staffel ist ein Schritt vorwärtsDie dritte Staffel von "House Of The Dragon" ist ein deutlicher Schritt vorwärts im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln. Die Handlung verzichtet auf weitere Zeitsprünge und knüpft inhaltlich direkt an die letzte Folge der vorherigen Staffel an.

Read more »

House of the Dragon: Staffel 3 - Ein Neuanfang?Die dritte Staffel von House of the Dragon ist eine Seeschlacht, die schon so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Man lobt die anfängliche Seeschlacht, über die schon so viel gesagt und geschrieben wurde in Antizipation auf Season 3, während man sich aber einen Vergleich zur Mutterserie Game of Thrones macht. Doch die zentrale Aussage von House of the Dragon wurde so eindringlich vermittelt, dass die im Verlauf der Handlung errungenen Pyrrhussiege kaum Befriedigung verschaffen.

Read more »