Dritter Film Tenniscup München sammelt über 64 Tausend Euro für Kinderlachen und Kinderhospiz

Prominente aus Film, Fernsehen und Sport unterstützten am Wochenende den dritten Film Tenniscup in München. Auf dem MTTC Iphitos wurden im Rahmen eines Doppelturniers und einer Charity‑Challenge rund 64 500 Euro für den Verein Kinderlachen e.V. und die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München gesammelt.

Martin Krug hat Anfang Juni den dritten Film Tennis cup in München eröffnet. Wieder einmal war das stilvolle Tennis zentrum des MTTC Iphitos Schauplatz des sportlichen Events, das neben einem hochkarätigen Doppelturnier auch die beliebte Gaudi‑Challenge enthielt.

Ziel war es, mit sportlicher Unterhaltung Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Dank der großzügigen Teilnahme von rund zweihundert Gästen, darunter zahlreiche Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Musik und Sport, wurden im Verlauf des Tages insgesamt rund 64 500 Euro eingenommen. Diese Summe fließt in den Kinderlachen e. V. und zum ersten Mal in die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, die beide Kindern in schwierigen Lebenssituationen Hilfe leisten.

Das Who‑Who der deutschen Medienlandschaft war vertreten: Schauspieler wie Sky du Mont, Mark Keller mit seinen Söhnen Aaron und Joshua, Jenny Elvers, Eva Habermann und Mariella Ahrens, Komiker und Entertainer Oliver Pocher, Radiopionier Fritz Egner, Skisprunglegende Sven Hannawald, Tenor Tobey Wilson sowie die Modelzwillinge Nina und Julia Meise. Auch Martin Krugs eigene Familie war vor Ort; seine Partnerin Martina Nicia begleitete ihn, und seine Tochter Annabelle kam mit ihrem kleinen Sohn Ben aus Stuttgart an.

Krug erklärte, dass seine jüngere Tochter Lilly leider nicht teilnehmen könne, weil sie an diesem Wochenende ihren 25. Geburtstag in Südfrankreich feiert. Der Tag begann mit einem lebhaften Doppel‑Match, an dem etwa sechzig Tennisbegeisterte aktiv wurden. Wer kein Tennis spielen wollte, nahm an der Charity Challenge teil, bei der Golf‑Putten, Basketball‑Wurfrunden und Dart‑Spiele auf Präzision und Teamgeist setzten.

Am Abend fand die offizielle Charity‑Night im Marriott City West statt, die mit einem schwarzen Dresscode und einer feierlichen Siegerehrung den krönenden Abschluss bildete. Oliver Pocher, nun bereits zum dritten Mal dabei und selbst langjähriger Botschafter von Kinderlachen, erhielt von Martin Krug einen Ehren‑Award. In seiner Ansprache erinnerte er an die eigenen Kindheitshelden im Tennis, nannte Boris Becker und erwähnte die anstehenden French Open in Paris, wo Sascha Zverev spielen wird.

Auch die Kinder der Gäste zeigten Begeisterung: Mark Keller berichtete, dass seine Söhne Aaron und Joshua begeistert Tennis spielen und dass die ganze Familie den Sport einfach genießt, ohne berufliche Profi‑Ambitionen. Das Event zeigte eindrucksvoll, wie Sport, Prominenz und soziales Engagement zu einer erfolgreichen Benefizveranstaltung verschmelzen können





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