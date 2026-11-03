Dritter Tatverdächtiger festgenommen: Brandanschlag auf Starlink-Anlage in Polen aufgeklärt

Ermittler in Baden-Württemberg haben einen dritten Mann festgenommen, der mutmaßlich den Brandanschlag auf eine Starlink-Bodenstation in Polen organisiert hat. Die beiden anderen Täter sind bereits in Polen in Haft.

Die polizeilichen Ermittlungen zum mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Bodenstation des Satelliten-Kommunikationssystems Starlink in Polen haben einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht. Sechs Wochen nach dem Vorfall, bei dem die Infrastruktur gezielt in Brand gesetzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft in Stuttgart die Festnahme eines dritten Beschuldigten bekanntgegeben. Dieser Mann wurde im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg festgehalten, was die Reichweite der Fahndung nach den Hintermännern bestätigt.

Identität und Status des neuen Beschuldigten

Bei dem nun in Haft genommenen Mann handelt es sich laut offizieller Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und des baden-württembergischen Landeskriminalamts um einen türkischen Staatsbürger. Seine Identität wurde durch die Behörden bestätigt, wobei weitere persönliche Details zunächst nicht veröffentlicht wurden. Die Festnahme erfolgt vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse, die dazu geführt haben, dass gegen diesen dritten Mann ein eigenständiges, nationales Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die beiden ersten Verdächtigen des Falles befinden sich bereits seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft in Polen.

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Organisation und Ablauf der Straftat

Laut dem aktuellen Ermittlungsstand spielt der neu festgenommene Mann eine zentrale Rolle bei der Planung und Durchführung der Tat. Die Behörden gehen davon aus, dass er die beiden anderen Tatverdächtigen angewiesen und dazu veranlasst hat, sich in der Nacht zum 23. September von einer weiteren, bis dato nicht festgenommenen Beschuldigten nach Polen fahren zu lassen. Ziel dieser Fahrt war es, die in Polen stationierte Bodenanlage des Systems in Brand zu setzen. Die Rolle der vierten Person im Hintergrund bleibt weiterhin Teil der Ermittlungen, ihre Identität wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

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Internationale Koordination und Auslieferungsantrag

Die rechtlichen Verfahren in den beteiligten Ländern laufen parallel, wobei Polen den Fokus auf die beiden ersten Inhaftierten legt. Die polnische Justiz hat für diese beiden Männer bereits einen Auslieferungsantrag gestellt, um sie vor polnischen Gerichten zur Verantwortung ziehen zu können. Im Gegensatz dazu konzentriert sich das deutsche Verfahren auf den in Baden-Württemberg festgenommenen Beschuldigten. Dies liegt daran, dass neue Informationen über seine führende Rolle im Tatbestand vorlagen, die ein separates nationaleres Vorgehen erforderlich machten. Die Koordinierung zwischen den Staatsanwaltschaften in Stuttgart und den polnischen Partnern bleibt daher ein wesentlicher Bestandteil der Aufklärung.

Weiterer Ermittlungsprozess

Die Behörden haben betont, dass derzeit keine weiteren Einzelheiten zur genauen Rolle oder den Beweggründen des dritten Beschuldigten veröffentlicht werden. Diese Zurückhaltung dient dazu, den laufenden Verfahrensgang nicht zu gefährden oder Beweismittel zu kompromittieren. Die Ermittler arbeiten intensiv daran, die vollständige Netzwerkstruktur der Tat zu verstehen und sicherzustellen, dass alle Verantwortlichen, einschließlich derjenigen, die logistische Unterstützung leisteten, zur Rechenschaft gezogen werden. Die Festnahme gilt als wichtiger Fortschritt in der Aufklärung des Vorfalls, der die technische Integrität kritischer Kommunikationsinfrastruktur gefährdete.