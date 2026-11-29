Brooke Shields hat sich in Spanien erneut gemeinsam mit Tochter Rowan tätowieren lassen. Es ist ihr drittes Partner-Tattoo.

, 61, und ihre Tochter Rowan Henchy, 23, haben sich in Barcelona jeweils einen kleinen Vogel hinter das Ohr stechen lassen. Das Foto der frischen Tattoos veröffentlichte die Schauspielerinmit meinem Käferchen", schrieb Shields dazu.

Das Motiv erklärte sie gleich mit: "Eines ihrer allerersten Wörter war 'Kolibri', also fanden wir, dass es nur richtig ist, uns in Barcelona passende Tattoos stechen zu lassen.

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"Lange mussten Fans auf das neue Partner-Motiv nicht warten. Erst im Januar saßen Mutter und Tochter gemeinsam im New Yorker Studio East Side Ink. Am 4. Januar zeigte Rowan das Ergebnis in ihrer-Story.