Drive-Jubiläum: Nicolas Winding Refn plant Komödie mit Ryan Gosling

Zum 15. Jahrestag von Drive denkt Regisseur Nicolas Winding Refn an eine dritte Zusammenarbeit mit Ryan Gosling. Das geplante Projekt soll eine Komödie werden.

Regisseur Nicolas Winding Refn möchte nach dem Erfolg von Drive eine dritte Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Ryan Gosling realisieren. Für das neue Filmprojekt strebt der dänische Filmemacher einen genrewechsel an und plant explizit eine Komödie. Die Idee für dieses Vorhaben entstand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 15. Jubiläum des Kultfilms Drive.

Dritter Film mit Ryan Gosling

Regisseur Nicolas Winding Refn und Schauspieler Ryan Gosling stehen kurz vor der Planung eines dritten gemeinsamen Films nach Drive und The Neon Demon. Refn betonte, dass Komödien das einzige Genre darstellt, das das Duo bisher nicht gemeinsam umgesetzt hat. Daher sei ein humorvolles Projekt der logische nächste Schritt für die kreative Partnerschaft.

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Beide Beteiligten haben in der Vergangenheit bereits erwähnt, dass ein weiterer Film möglich sein könnte, der lustig sein muss. Refn erklärte, dass sie die genaue Ausrichtung des Projekts noch finden müssen. Die Entscheidung fällt dabei weg von den düsteren und gewalttätigen Themen, die seine bisherigen Werke prägten.

Bewertung von Drive nach 15 Jahren

Der am 15. Jahrestag stehende Film Drive gilt mittlerweile als modernes Kultwerk der Popkultur. Nicolas Winding Refn reflektiert das Werk als zeitgemäßes Statement, das Krimi-Elemente mit Romantik und seiner charakteristischen Neon-Ästhetik verbindet.

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Refn gibt zu, dass an keinem Film alles perfekt sei. Wichtig sei ihm jedoch, dass die damaligen Entscheidungen sich in dem Moment, in dem sie getroffen wurden, richtig angefühlt haben. Diese subjektive Richtigkeit der künstlerischen Freiheit hält er für den wichtigsten Aspekt der Filmemacherei.

Los Angeles als Fantasiewelt

Drei wichtige Werke von Refn spielen in Los Angeles: Drive, The Neon Demon und Too Old to Die Young. Das nächste Projekt Maniac Cop wird ebenfalls dort angesiedelt sein. Refn beschreibt die Stadt als nahezu fantasiert, da er in New York aufgewachsen ist und die dänische Staatsbürgerschaft besitzt.

Die Wahrnehmung der Stadt wird durch Filme und Serien geprägt, was sie für den Regisseur wie eine fremde Landschaft erscheinen lässt. Refn schätzt die großen Drehorte, die Vielfalt der Locations und die hervorragenden Filmcrew-Mitglieder in Kalifornien. Die Mythologie Hollywoods bietet trotz globaler Produktionen weiterhin Magie.

Kulturelle Einflüsse und Musik

Die Musik von Kavinsky und das Stück Nightcall sind untrennbar mit der Erfahrung von Drive verbunden. Refn erinnert sich an eine besondere Fahrt auf dem Highway in Los Angeles im September, bei der er das Lied hörte. Diese Erfahrung stufte er als perfekt ein.

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Refn zeigt auch Interesse an anderen Kulturen und erwähnt eine Liebe zur deutschen Kultur sowie schöne Reisen durch Deutschland. Er deutet an, dass eine Zusammenarbeit in Deutschland in Zukunft nicht ausgeschlossen ist. Die globale Vernetzung der Filmindustrie eröffnet ihm neue kreative Horizonte über Los Angeles hinaus.