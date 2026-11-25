Chris Reas Weihnachtsklassiker feiert 40 Jahre. Der Song entstand im Stau und läuft bis heute jeden Dezember im Radio.

Es braucht oft nur die ersten Sekunden. Sanfte Klaviertöne und die warme, raue Stimme von Chris Rea, der im Alter von 74 Jahren verstorben ist, genügen, und Weihnachten rückt gefühlt ein Stück näher. Der Song 'Driving Home for Christmas' wird 40 Jahre alt und gehört bis heute zu den bekanntesten Weihnachtsliedern im Radio.

Das Lied beschreibt eine Autofahrt durch den Dezember. Draußen ziehen Lichter vorbei, drinnen läuft die Heizung, und auf dem Rücksitz liegen Geschenke. Vor dem Hörer liegen rote Rücklichter, doch am Ende der Straße warten Menschen, die sich auf die Ankunft freuen.

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Wie der Song 1986 als B-Seite begann

Chris Rea veröffentlichte 'Driving Home for Christmas' im Jahr 1986, zunächst unscheinbar als B-Seite der Single 'Hello Friend'. Der Titel fiel in einer Zeit auf, in der sich die Musikwelt anders anhörte als heute.

Die Welt sah damals anders aus. Deutschland war geteilt, und die Berliner Mauer stand. Die Katastrophe von Tschernobyl hatte Europa erschüttert, und die Raumfähre Challenger war kurz nach dem Start explodiert. Musik kam aus dem Radio, von Schallplatten und Kassetten. Bands wie die Pet Shop Boys mit 'West End Girls' oder Europe mit 'The Final Countdown' prägten den Sound dieser Zeit, ebenso Madonna, Wham! und a-ha.

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Entstehung im Stau und die Neuaufnahme

Das Lied entstand kurz vor Weihnachten, als Chris Rea mit seiner Frau Joan im Verkehr feststeckte. Joan hatte ihn in einem alten Austin Mini abgeholt, und Rea durfte selbst nicht fahren, weil er im Auto nicht am Steuer saß.

Beruflich war die Lage schwierig, das Geld war knapp. Seine Plattenfirma wollte ihm die Zugfahrt nicht bezahlen, und als es zu schneien begann, blickte Rea in die Autos neben sich. Dort saßen müde und schlecht gelaunte Menschen, die nur ein Ziel hatten, nach Hause zu kommen. Plötzlich begann er zu singen: 'We're driving home for Christmas.'

Eine Idee für einen Weihnachtsklassiker war das damals nicht. Rea schrieb Zeilen auf, wenn das Licht der Straßenlaternen ins Auto fiel. Die Notizen verschwanden anschließend jahrelang, bevor er den Song 1986 veröffentlichte. Zwei Jahre später nahm er das Lied neu auf, und diese Version wurde zum Radio-Dauerbrenner.

Späte Erfolge und der Dezember-Dauerbrenner

Der große Erfolg von 'Driving Home for Christmas' kam erstaunlich spät. Über Jahre kehrte das Lied im Dezember immer wieder in die Charts zurück und wurde so zu einem modernen Weihnachtsklassiker.

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Aus einem Lied, das im Stau entstand, wurde also ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Vielleicht liegt genau darin sein Zauber, denn der Song erzählt von einer Situation, die viele Menschen kennen, nämlich dem langsamen Vorankommen kurz vor dem Fest.

Heute sind die Autos moderner, Navis berechnen jeden Stau, und Handys verraten den Liebsten minutengenau, wann man ankommt. Am Gefühl hat sich dennoch wenig geändert. Wenn es Dezember wird, die Straßen voll sind und es länger dauert als gedacht, beginnen im Radio die vertrauten Klaviertöne, und der Stau wirkt plötzlich nicht mehr so schlimm, weil man nach Hause zu Weihnachten fährt.