Der DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. hat Insolvenz angemeldet. 630 Beschäftigte und fast 90 Ortsvereine sind betroffen, doch Sanierung wird als erfolgreich eingestuft.

Der Deutsche-Und-Kreisverband Karlsruhe e.V. hat beim Amtsgericht in Karlsruhe die Insolvenz angemeldet. Diese finanzielle Krise betrifft unmittelbar 630 hauptamtliche Beschäftigte und fast 90 Ortsvereine der Organisation im baden-württembergischen Karlsruhe. Trotz der schwerwiegenden Meldung herrscht bei der Führungsebene große Zuversicht regarding der Sanierung.

Wirtschaftliche Gründe für die Insolvenz

Der Kreisgeschäftsführer Swen Framenau erklärte die Hintergründe der Insolvenzanmeldung eindeutig. Die wirtschaftliche Neuaufstellung sei notwendig, da die Kosten für betriebliche Aufwendungen in letzter Zeit deutlich gestiegen sind. Gleichzeitig konnten die Vergütungen für die erbrachten Leistungen des Verbands nicht in gleicher Weise erhöht werden.

Also read Winzergemeinschaft Franken droht die Insolvenz - GWF bittet Winzer um Hilfe

Framenau ist zuversichtlich, den Verband wieder auf stabile Beine stellen zu können. Er räumte ein, dass die Nachricht bei Beschäftigten, Ehrenamtlichen, Partnern und in der Bevölkerung Fragen und Sorgen auslöst. Der Verband könne sich jedoch den wirtschaftlichen Zwängen nicht entziehen. Gemeinsam werde man daran arbeiten, das wirtschaftliche Fundament im Verfahren wieder stabil zu bauen.

Rechtliche Schritte und Generalbevollmächtigte

Der DRK-Kreisverband Karlsruhe wird von den Fachanwälten Dr. Dirk Pehl und Dr. Jürgen Erbe unterstützt. Beide wurden als Generalbevollmächtigte eingesetzt, um das Verfahren zu begleiten. Dr. Dirk Pehl betonte gegenüber Medien, dass das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ausdrücklich darauf ausgerichtet ist, den DRK-Kreisverband Karlsruhe zu erhalten.

Advertisement

Es sei klar, dass die Leistungen und Angebote des Verbands dauerhaft erhalten bleiben sollen. Die Rechtsanwaltskanzlei sorgt somit für eine professionelle Steuerung des Restrukturierungsprozesses. Ziel ist es, die Struktur des Verbands so zu stabilisieren, dass er seine Aufgaben auch zukünftig erfüllen kann.

Folgen für Beschäftigte und Dienstleistungen

Rund 630 hauptamtliche Mitarbeiter sollen ihre Arbeitsplätze im Rahmen der Sanierung behalten. Der Geschäftsführer Swen Framenau versichert, dass es bei Qualität und Umfang der Dienstleistungen keine Einschränkungen geben wird. Dies gilt insbesondere für den Hausnotruf des Verbands.

Im Notfall wird auch während des Insolvenzverfahrens sofort Sprechkontakt zur Hausnotrufzentrale des DRK aufgenommen. Die operative Versorgung der Kunden bleibt also gewährleistet. Die Organisation will zeigen, dass die finanzielle Lage nicht die Sicherheit der Notfallhilfe gefährdet. Die Mitarbeiter können also mit einer Fortführung ihrer Tätigkeiten rechnen.

Historische Bedeutung und Ausblick

Der Kreisverband zählt mit fast 90 Ortsvereinen zu den größten in Deutschland. Diese Größe macht die Insolvenz zu einem besonderen Fall für die regionale Hilfsarbeit. Die Sanierung soll gewährleisten, dass das Netzwerk weiter bestehen bleibt.

Advertisement

Swen Framenau erklärte weiterhin, dass die Kommunikation mit allen Beteiligten intensiv fortgesetzt wird. Die Hoffnung besteht darin, dass die Stakeholder der Krise verstehen und mitarbeiten. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gilt als modernes Instrument zur Rettung von Unternehmen. Es ermöglicht dem Management, unter Aufsicht die Geschäfte weiterzuführen. Der DRK-Kreisverband Karlsruhe nutzt diese Chance, um die Zukunft zu sichern.