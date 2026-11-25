Ein neues Enthüllungsbuch macht behauptet, dass die norwegischen Streitkräfte während des Militärdienstes von Kronprinzessin Ingrid Alexandra Drogen-Gerüchten nachgingen. Das Militär bestätigte die Nachforschungen, fand jedoch keine Beweise und betont den einwandfreien Dienst. Die Spekulationen sollen mit den Skandalen um ihren Halbbruder Marius Borg Høiby zusammenhängen.

Ausgerechnet Ingrid Alexandra s Zeit in Uniform sorgt jetzt für Wirbel. Wie ein neues Enthüllungsbuch offenbart, kursierten während ihres Militärdienst es Drogen-Gerüchte über die heutige Kronprinzessin.

Sogar die Streitkräfte gingen den Behauptungen nach. Für das norwegische Heer ist die Sache aber längst vom Tisch. Von Januar 2024 bis April 2025 leistete die heutige Kronprinzessin ihren Militärdienst im nordnorwegischen Skjold ab. Was sich damals hinter den Kulissen abgespielt haben soll, machen die Journalisten Ulf André Andersen und Frode Hansen nun öffentlich.

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In ihrem am 13. November erschienenen Buch „Hoffet“ berichten sie, dass das Militär damals Drogen-Gerüchten um Ingrid Alexandra nachging. Demnach sollen auch mehrere Freunde aus ihrer Militärzeit befragt worden sein. Die norwegische Tageszeitung Aftenposten konnte durch eigene Recherchen bestätigen, dass die Streitkräfte den Gerüchten nachgingen.

Beweise für die Behauptungen wurden jedoch nicht gefunden. Welche Maßnahmen das Militär damals konkret ergriff, will es auf Nachfrage der Zeitung nicht preisgeben. Stattdessen lobt Lars Strøm, Kommunikationschef des norwegischen Heeres, ausdrücklich den tadellosen Militärdienst der Thronfolgerin. Man wolle nicht dazu beitragen, bereits widerlegte Gerüchte weiter am Leben zu halten.

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Das Königshaus lehnt eine Stellungnahme zu dem Buch ab. Doch wie kamen die Gerüchte überhaupt auf? Die Buchautoren sehen einen Zusammenhang mit dem Fall von Ingrid Alexandras Halbbruder Marius Borg Høiby . Als dessen Probleme öffentlich wurden, wuchs demnach auch das Interesse am Rest der Königsfamilie.

Belege für einen Drogenkonsum der Kronprinzessin gibt es laut Aftenposten jedoch nicht. Marius wurde im Juni 2026 unter anderem wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. In zwei weiteren Vergewaltigungsfällen wurde er freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Berufungsverhandlung soll am 9. Februar 2027 beginnen. Für Ingrid Alexandra stehen unterdessen ganz andere Aufgaben an. Seit dem Tod ihres Großvaters König Harald V. im August ist sie Norwegens Kronprinzessin.

Auch ihr Studium setzt die 22-Jährige fort: Nachdem sie im August 2025 an der Universität Sydney begonnen hatte, absolviert sie laut Königshaus in diesem Herbst ein Auslandssemester in Oslo.