Crystal Meth und andere Drogen im Fahrzeug, dazu verbotene Waffen: Als die Polizei auf der A9 einen 39-jährigen Mann kontrolliert, flüchtet er – zu Fuß. Was folgt, ist eine stundenlange, aufwändige Fahndung. Und am Ende ein Erfolg.

Am Ende steht eine Erfolgsgeschichte der Polizei in Oberfranken. Stundenlang fahndeten zahlreiche Polizisten mit Suchhunden und einem Polizeihubschrauber und Drohnen aus der Luft am Dienstagvormittag nach einem flüchtigen Autofahrer.

Der Mann war - laut Polizei - gestern in den frühen Morgenstunden auf der A9 bei Münchberg im Landkreis Hof angehalten und von der Polizei kontrolliert worden. Die Polizei fand dabei in dem Auto Betäubungsmittel wie Crystal und Cannabis in verbotenen Mengen sowie Drogenutensilien.

Also read Zoll vernichtet zwei Tonnen Drogen – 40 Millionen Euro wert

Außerdem stellten sie verbotene Waffen sicher. Der 39-Jährige aus Thüringen konnte der Polizei allerdings bei der Kontrolle entkommen und flüchtete zu Fuß. Daraufhin lief eine großangelegte Fahndung an. Stundenlang suchten die Polizisten die Gegend ab.

Advertisement

Sie konnten den Mann schließlich gegen 13.50 Uhr in einem Waldstück westlich von Münchberg festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde der 39-Jährige am heutigen Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung von Waffen Untersuchungshaftbefehl. Der 39-Jährige sitzt nun in U-Haft.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach.