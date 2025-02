Drogen-Verbrennung in Hamburg: Millionen-Erlös in Flammen

In der Müllverbrennungsanlage in Billbrook wurden am Freitag mehrere Tonnen beschlagnahmter Drogen verbrannt. Der Straßenverkaufswert der Drogen dürfte in die hunderte Millionen gehen. Die Polizei schützte die Aktion mit schwer bewaffneten Kräften und gepanzerten Fahrzeugen.

Maskierte Polizisten, Maschinenpistolen und gepanzerte Fahrzeuge: Das Gelände der Müllverbrennungsanlage an der Borsigstraße (Billbrook) verwandelte sich am Freitagnachmittag in eine wahre Festung. Kein Wunder, denn dort wurden mehrere Tonnen Drogen verbrannt, die zuvor beschlagnahmt wurden. Der Straßenverkaufswert dürfte in die hunderte Millionen gehen. In der Müllverbrennungsanlage in Billbrook wurden am Freitag Drogen , darunter Kokain und Grundstoffe für die Drogen produktion, verbrannt.

Die Menge bewege sich im zweistelligen Tonnenbereich, so ein Zollsprecher. „Wir konnten damit mehrere Verfahren zum Abschluss bringen.“ Die beschlagnahmten Mengen wurden dem Zoll zufolge in Hamburg sichergestellt und eingelagert. Um welche Funde es sich genau handelt, verrät die Behörde nicht. Zum Schutz der Aktion wurden Kräfte der Hamburger und der Bundespolizei angefordert, die den Transport und die Verbrennung absicherten. Die Aktion dauerte den ganzen Nachmittag, so der Sprecher. Rund um das Gelände waren am Freitag schwer bewaffnete Polizeikräfte zu sehen, maskiert und mit automatischen Waffen ausgestattet. Dazu diverse gepanzerte Fahrzeuge wie der „Survivor“. Die Sicherheitsmaßnahmen dienen zum Schutz vor einem Überfall: Die Ware ist nämlich mehr als nur ein kleines Vermögen wert. Das zeigt eine kurze Rechnung: So lag der durchschnittliche Straßenverkaufswert von Kokain in Deutschland im Jahr 2023 bei rund 74 Euro pro Gramm. In Kleinmengen verkauft, ließe sich demnach alleine mit einer Tonne des Stoffs ein Erlös von 74 Millionen Euro erzielen. (mp





mopo / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Drogen Hamburg Verbrennung Polizei Kriminalität

