Es gibt deutlich weniger Straftaten in der Bielefelder Innenstadt. Hier erfahrt Ihr, wie die Polizei das geschafft hat.

Blaulicht, mehrere Busse und viele Polizistinnen und Polizisten - es geht schnell, dann ist der grüne Würfel, so heißt das Haus im Volksmund, auf dem Bielefelder Kesselbrink-Platz umstellt.

Alle Passanten werden jetzt kontrolliert. Zuerst geht es um die Identität, dann tasten die Einsatzkräfte ab und auch die Taschen und Rucksäcke werden untersucht. Der innerstädtische Ort ist ein beliebter Szene-Treffpunkt. Hier werden Drogen verkauft, Waffen mitgeführt und es kommt zu Körperverletzungen.

Advertisement

Advertisement

Viele Bielefelderinnen und Bielefelder hatten sich beschwert. Sie fühlen sich unsicher in der Innenstadt. Auch die Strafanzeigen waren gestiegen in den vergangenen Jahren. Darauf reagierte die Bielefelder Polizei.