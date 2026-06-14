Drogenhändler in Berlin-Oberschöneweide festgenommen

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist in Berlin-Oberschöneweide nach einem mehrstündigen Einsatz festgenommen worden. Die Polizei hatte den Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert, bevor ein Spezialeinsatzkommando ihn überwältigte. In der Wohnung stellten die Beamten mehr als fünf Kilogramm Cannabis sicher.

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Samstagvormittag in Berlin -Oberschöneweide nach einem mehrstündigen Einsatz festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der 36-Jährige in seiner Wohnung verbarrikadiert, bevor ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ihn schließlich überwältigte.

In der Wohnung stellten die Beamten mehr als fünf Kilogramm Cannabis sicher. Ausgangspunkt des Einsatzes war ein Zeuge, der gegen 10.20 Uhr auf der Wilhelminenhofstraße beobachtet hatte, wie ein Mann mehrere Teile einer größeren Cannabisplantage im Müll entsorgt hatte. Er rief die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort zahlreiche Pflanztöpfe sowie Teile einer Bewässerungsanlage sicher und begaben sich anschließend zur Wohnung des Tatverdächtigen im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Der 36-Jährige öffnete die Tür weder auf Klingeln noch auf wiederholte Aufforderungen hin. Die Beamten nahmen aus der Wohnung Geräusche sowie starken Cannabisgeruch wahr und erwirkten daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. Als die Einsatzkräfte die Tür gewaltsam öffnen wollten, gelang dies nur unvollständig. Offenbar hatte der Mann die Eingangstür sowie Teile der Wohnung mit Europaletten verbarrikadiert.

Zur technischen Unterstützung wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Kurz darauf nahmen die Beamten Brandgeruch und Flammen aus dem Inneren der Wohnung wahr. Das Mehrfamilienhaus wurde daraufhin evakuiert. Das Feuer erlosch schließlich von selbst; Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Schließlich verschaffte sich ein SEK-Trupp gewaltsam Zugang zur Wohnung und setzte einen Diensthund ein, um den Mann festzunehmen. Der 36-Jährige erlitt dabei Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wegen psychischer Auffälligkeiten wurde er zudem einer diensthabenden Psychologin vorgestellt; der Mann wurde stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Einsatz war um 10.20 Uhr begonnen und dauerte mehrere Stunden an. Die Polizei hat noch keine Angaben zu den Hintergründen des Einsatzes gemacht. Es ist auch noch nicht klar, ob der 36-Jährige alleine handelte oder ob er Teil einer größeren Organisation war. Die Ermittlungen werden weitergeführt, um mehr über den Fall zu erfahren.

Der Mann wurde wegen des Verdachts der Drogenhandel festgenommen und steht unter Anklage. Die Polizei hat noch keine Angaben zu den möglichen Strafen gemacht, die der Mann drohen. Der Einsatz war ein wichtiger Schlag gegen den Drogenhandel in Berlin und zeigt, dass die Polizei entschlossen ist, gegen den Drogenhandel vorzugehen. Der Fall wird weiterhin untersucht, um mehr über den Drogenhandel in Berlin zu erfahren.

Der Einsatz war auch ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit der Bürger in Berlin zu gewährleisten. Die Polizei wird weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Drogenhandel in Berlin zu bekämpfen. Der Fall wird weiterhin im Auge behalten, um sicherzustellen, dass der Mann zur Rechenschaft gezogen wird





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