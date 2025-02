Drogenkonsumraum in Dortmund: Zweiter Standort soll kommen

Der Dortmunder Rat hat beschlossen, einen zweiten Drogenkonsumraum in der Stadt zu eröffnen. Der erste Standort liegt am Grafenhof in der City. Die Entscheidung über den zweiten Standort ist noch offen.

Drogensüchtige, die in der Fußgängerzone eine Crack-Pfeife rauchen, die Passanten anbetteln oder Hauseingänge als Toilette benutzen. Kaum ein Thema wird so hitzig diskutiert wie die Situation in der Innenstadt . Händler, Anwohner und Beschäftigte, die in der Nähe der Hotspots arbeiten, beschweren sich seit Jahren massiv. Deshalb hatte der Dortmund er Rat vor einem Jahr die Verlagerung des Drogenkonsum raums, in dem Abhängige unter Aufsicht Drogen nehmen dürfen, beschlossen.

Der liegt am Grafenhof, direkt in der City neben dem Einkaufscenter Thier-Galerie. Die Ratsmehrheit hatte mit Stimmen der Politiker:innen beschlossen, dass der Drogenkonsumraum dort angesiedelt sein soll, wo sich Drogensüchtige aufhalten, da, wo sie vielleicht Drogen konsumieren. Das ist der Ort, wo sie sich Geld für Drogen erbetteln', argumentierte ihr Fraktionsvorsitzender Michael Kauch. Die Verwahrlosung der Innenstadt werde billigend in Kauf genommen. CDU-Fraktionschef Jendrik Suck sprach von 'einem vollkommenen Irrweg'. Letztendlich setzte sich Rot-Grün auch mit Unterstützung anderer Parteien wie der Linken durch. Der Drogenkonsumraum wird nicht verlagert. Allerdings soll wegen des großen Andrangs ein zweiter eröffnet werden. Im Gespräch war zeitweise ein Standort in unmittelbarer Nähe von drei Gymnasien. Hier gibt es erheblichen Widerstand von Eltern, Schülern und Lehrern. Und Grüne gestern noch nicht festlegen. Nun ist erst einmal wieder die Verwaltung an der Reihe. Die soll einen neuen zweiten Ort suchen





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Drogenkonsum Dortmund Innenstadt Drogenberatung Stadtplanung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Drogenkonsumraum in Dortmund: Wo soll er hingehen?Eine hitzige Debatte entbrannte in Dortmund über den Standort eines Drogenkonsumraums. Die Veranstaltung, ein Stadtgespräch im Reinoldinum, brachte unterschiedliche Perspektiven zusammen. Anwohner, Händler, Vertreter der Aidshilfe und Experten aus der Schweiz diskutierten über die Herausforderungen und Lösungsansätze.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Frankfurt schießt Dortmund tiefer in die Krise: Der BVB in der Ferne wird immer kleinerMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Borussia Dortmund: Was in der Pause in der BVB-Kabine passierteBVB: Die Gründe für die Steigerung im Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon

Weiterlesen »

Neuer BVB-Trainer? Kevin Großkreutz: „Ich sage es jetzt einfach“Wer wird der Nachfolger von Nuri Sahin auf der Trainerbank von Borussia Dortmund?

Weiterlesen »