Immer mehr medizinische Angebote verlagern sich in Drogerien. Manche werden mit KI umgesetzt. Welche Vor- und Nachteile das hat.

Am Telefon gibt es kein Durchkommen, die Wartezimmer sind voll, die Behandlung nicht immer befriedigend - Arztbesuche sind für viele Menschen genau deshalb lästig. Gesundheits-Analysen außerhalb der Praxen werden deshalb für viele verlockender.

Zum Beispiel Augenscreenings bei dm, die mithilfe von KI Hinweise auf eine Augenerkrankung geben wollen. Darf ein Drogeriemarkt Augenuntersuchungen anbieten? Am Karlsruher Landgericht wurde entschieden: Ja. Solange die Werbung dafür nicht den Eindruck erweckt, ein solches Screening ersetze einen Arztbesuch.

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Die Wettbewerbszentrale hatte gegen die Drogeriekette dm geklagt und unter anderem mit dem Patientenschutz argumentiert. Sie wollte ein Verbot erstreiten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.für einen Preis von 14,95 Euro anbieten. Die Grenze zwischen Gesundheitsleistungen durch Drogeriemärkte und ärztlicher Behandlung beginnt offenbar zu verschwimmen.