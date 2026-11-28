Hamburg hat Vorfälle registriert – der Innensenator vermutet Akteure aus dem Ausland. Wie die Stadt nun gegensteuert.

Drohnen über der Hansestadt: Innensenator Grote vermutet ausländische Akteure und schaut auf die Innenministerkonferenz. Hamburgs Innensenator Andy Grote vermutet ausländische Akteure hinter den Drohnenvorfällen in der Hansestadt.

Wie viele Vorfälle es gab, lässt er offen. Grote sagte dem „Abendblatt“: „Auch wir haben in Hamburg Drohnenvorfälle festgestellt, die wir ausländischen Akteuren zuordnen würden.

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“ Es sei aber schwierig, die Verantwortlichen zu identifizieren. Grote zufolge hat die Stadt die Drohnenabwehr verstärkt. Hamburg sei mit den „technischen Fähigkeiten jetzt auf einem Stand, den kein anderes Bundesland hat“.werden. Grote sagte nun dem „Abendblatt“, die Stadt verfüge über die Systeme von Argus Interception.