Ein illegales Drohnenstart im Naturschutzgebiet löst Alarm am Hamburger Flughafen aus. Eine Eurowings-Maschine bricht Landung ab, Polizei fängt Vater und Sohn.

Ein scheinbar harmloser Vater-Sohn-Ausflug endete in der Hansestadt Hamburg mit erheblichen sicherheitsrelevanten Folgen für den Luftverkehr. In der Einflugschneise des Hamburger Flughafens starteten ein Mann und sein elfjähriger Sohn eine Drohne, wodurch ein akuter Alarm in der Flugsicherung ausgelöst wurde. Die Drohne wurde in rund 120 Metern Höhe detektiert, was unmittelbar zu einer Unterbrechung der Anflüge führte.

Kritischer Vorfall in 427 Metern Höhe

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag um 16.38 Uhr, als die Flugsicherung am Flughafen Hamburg den Drohnendetektor Alarm schlagen ließ. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Airbus der Fluggesellschaft Eurowings im Endanflug auf Landebahn 08 oder 25, je nach Windrichtung, und war bereits auf 1400 Fuß, entsprechend etwa 427 Metern, Höhe abgestiegen. Die Maschine war auf ihre Landung um 16.45 Uhr in der Hansestadt programmiert. Die Detektion der unbemannten Luftfahrzeug in der kritischen Flughöhe erzwang sofortige Gegenmaßnahmen, um eine Kollision auszuschließen.

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Tower erteilt Go-Around Befehl

Als direkte Konsequenz aus der erkannten Bedrohung durch das unbefugte Fluggerät erteilte der Tower der Eurowings-Maschine einen sogenannten Go-Around-Befehl. Dies bedeutet, dass die Piloten die Landung abbrachen und die Maschine erneut beschleunigen und in die Höhe steigen mussten, um den Gefahrenbereich zu verlassen. Der Tower gab als Grund an, dass sich ein Objekt in der Luft befand, was die sofortige Abwehrmaßnahme rechtfertigte. Die vier Minuten, in denen der betroffene Luftraum nicht befliegbar war, stellten eine massive Störung des Betriebsablaufs dar und gefährdeten die Sicherheit aller im Luftraum befindlichen Flugzeuge.

Flugzeug steigt auf 1219 Meter auf

Anstatt zu landen, ließ der Airbus den Airbus auf 4000 Fuß, was etwa 1219 Metern entspricht, aufsteigen. In dieser Höhe flog die Maschine eine Schleife, um den Luftraum zu säubern und den Weg für eine sichere Landung freizumachen. Dieser Vorgang kostete nicht nur wertvolle Zeit, sondern verursachte auch erheblichen Treibstoffverbrauch und führte zu Verspätungen. Erst nachdem die Flugsicherung den Luftraum als sicher eingestuft hatte, konnte der Flug fortgesetzt werden. Die Maschine landete schließlich sicher um 16.54 Uhr, elf Minuten nach dem ursprünglichen Zeitplan, ohne weitere Zwischenfälle.

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Polizei fahndet nach Drohnenpiloten

Nach der Stabilisierung der Situation informierte die Flugsicherung die Polizei über den Vorfall. Beamte rückten mit Streifenwagen zu einer Straße im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel aus, die direkt an einem Naturschutzgebiet grenzt, welches sich in der direkten Einflugschneise des Flughafens befindet. Dort trafen die Sicherheitskräfte auf einen Vater und seinen elfjährigen Sohn, die mit einer Drohne vom Typ DJI Mini 5 Pro ausgestattet waren. Es handelt sich bei diesem Gerät um ein weit verbreitetes und leicht zu bedienendes Modell, das jedoch trotz seiner Größe strengen luftrechtlichen Bestimmungen unterliegt.

Legende Versicherung und fehlende Zulassung

Laut Angaben der Polizei und BILD-Informationen soll der Elfjährige die Drohne als Geburtstagsgeschenk erhalten haben. Gemeinsam mit seinem Vater wollte er das neue Gerät testen, jedoch fehlte die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für die Drohne. Das Führen von Luftfahrzeugen ohne entsprechende Versicherung ist in Deutschland strafbar und stellt ein erhebliches Risiko für den Luftverkehr dar. Die Behörden gehen nun davon aus, dass die beiden den Start der Drohne vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig in einem gesperrten Luftraum durchgeführt haben. Die rechtlichen Konsequenzen für die beiden werden sich in den kommenden Tagen und Wochen abzeichnen, da Verstöße gegen die Luftverkehrsordnung hohe Bußgelder nach sich ziehen können.