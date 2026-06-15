Drohnenangriff im Libanon, Minenräumung in der Hormus-Region und US‑Iran‑Deal: Spannungen bleiben hoch

Ein tödlicher Drohnenangriff im Südlibanon, mögliche Minenräumung in der strategisch wichtigen Meerenge von Hormus und die bevorstehende Unterzeichnung eines US‑Iran‑Rahmenabkommens heizen die geopolitischen Spannungen an. Bundeskanzler Merz fordert Ausweitung des Deals, während die Hisbollah ihre Waffenruhe‑Bereitschaft an Israels Verhalten knüpft.

Trotz der kürzlich verkündeten Einigung zwischen Washington und Teheran kam es im Süden Libanon s zu einem tödlichen Drohnenangriff , den israelische Streitkräfte ausgeführt haben sollen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass ein Fahrzeug in der Nähe des Dorfes Kfar Tebnit getroffen wurde.

Der Fahrer des Wagens sei bei dem Angriff ums Leben gekommen. Das israelische Online‑Portal ynet wiederholte Angaben aus Sicherheitskreisen, wonach die Drohne eingesetzt wurde, um eine angebliche Bedrohung zu eliminieren. Auf Nachfrage bestätigte das israelische Verteidigungsministerium lediglich, dass die Vorfälle geprüft würden, ohne weiterführende Details zu nennen.

Vertreter der schiitischen Hisbollah, die eng mit dem Iran verbunden ist, erklärten, dass die zwischen den USA und dem Iran geschlossene Einigung auch für den Libanon gelten solle, während israelische Minister diese Interpretation ausdrücklich zurückwiesen. Bundeskanzler Friedrich Merz forderte ebenfalls, dass die Vereinbarung auf den Libanon ausgedehnt werden müsse, was die Spannungen in der Region weiter anheizte. Gleichzeitig steht die strategisch bedeutende Meerenge von Hormus im Fokus internationaler Verhandlungen.

Seit dem Beginn des Iran‑Kriegs war die Schifffahrt dort ein ständiger Streitpunkt, wobei die Gefahr von noch nicht geräumten See­minen die Wiedereröffnung verzögert. Die deutsche Bundeswehr könnte laut NTV‑Reporterin Lena Materna im Rahmen einer möglichen Minenräumungs­mission eine Rolle übernehmen, wobei hierzu bislang keine offizielle Zusage vorliegt.

US‑Vizepräsident JD Vance äußerte vor einem US‑Fernsehsender, dass amerikanische Truppen im Falle eines atomaren Abkommens mit dem Iran nicht zwingend nötig seien, aber die USA dennoch vor Ort präsent sein würden, um die Zerstörung von hochangereichertem Uran zu überwachen. Vance betonte, dass die USA bereits Gespräche mit Teheran geführt hätten, um gemeinsam mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die sicheren Verfahren für die Vernichtung des Uranbestandes zu erarbeiten.

Die genauen Rollen der USA - ob als Beobachter oder als aktivere Kraft - sollen in den technischen Gesprächen am Freitag geklärt werden. Im Vorfeld des geplanten Rahmenabkommens äußerte Vance Sorge, dass keine finanziellen Mittel an den Iran fließen dürften. Stattdessen müsse das Abkommen primär Sanktionserleichterungen bieten, die an die Verzichtserklärung des Iran auf hochangereichertes Uran und an die Zulassung internationaler Verifikationsmechanismen gebunden seien.

Sollte Teheran diese Bedingungen erfüllen, könnten die Sanktionen aufgehoben und der Iran schrittweise in das globale Wirtschaftssystem reintegriert werden. Beide Seiten, USA und Iran, planen, das Abkommen am Freitag in der Schweiz zu unterzeichnen, um die Waffenruhe zu verlängern und die Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr zu öffnen. US‑Präsident Donald Trump wies jedoch darauf hin, dass die eigentliche Öffnung erst nach Abschluss der formellen Unterzeichnung und nach erfolgreicher Minenräumung erfolgen solle.

Parallel dazu erklärte die Hisbollah, seit Bekanntgabe des US‑Iran‑Deals keine Angriffe mehr gegen Israel zu führen und knüpfte ihre Haltung zur Waffenruhe an die Einhaltung der Vereinbarung durch Israel. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor betont, dass Israel keine Gebietsabgabe im Libanon in Erwägung ziehe. Der ehemalige General Wolfgang Richter bezeichnete die geplante Iran‑Absichtserklärung als unsicheren Zwischenschritt, da zahlreiche ungelöste Konfliktpunkte weiterhin bestehen





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