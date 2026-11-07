Drohnenrettung für Schimpanse Kaleb bei Hochwasser in Florida

Schimpanse Kaleb wurde bei Hochwasser in Florida strandete. Tierpfleger nutzten eine Drohne, um ihm Essen und Decken zu bringen. Die Rettung war erfolgreich.

Bei einem dramatischen Einsatz in Florida wurden die Tierpfleger einer Auffangstation konfrontiert, als das Hochwasser den Zugang zu einem ihrer Schimpansen blockierte. Der 38 Jahre alte Schimpanse Kaleb befand sich auf einem Teil des Außengeheges der Station, der durch das anschwellende Wasser abgeschnitten war. Ohne direkten Zugang zu seinen Betreuern und Vorräten drohte dem Tier sowohl Verhungern als auch Auskühlen, da die Temperaturen nachts fielen und die Nahrungsmittelversorgung unterbrochen war.

Technologische Lösung für logistische Hindernisse

Die Tierpfleger reagierte schnell auf die sich verschlechternde Lage, indem sie einen unkonventionellen Weg zur Versorgung wählten. Statt auf herkömmliche Fahrzeuge zu setzen, setzten sie eine Drohne ein, um Nahrung und warme Decken zu dem eingeschlossenen Affen zu transportieren. Diese Maßnahme war notwendig, da die üblichen Methoden zur Futerverteilung nicht mehr funktionsfähig waren. Normalerweise verteilen die Mitarbeiter der Einrichtung täglich rund 1360 Kilogramm Futter mit Golfwagen, doch diese Methode war infolge der Überschwemmungen ausgeschlossen.

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Ursachen der Überschwemmung und Fahrzeugausfall

Die Katastrophe hatte ihre Ursachen in starken Regenfällen, die nahe Fort Pierce dazu führten, dass die Kanäle über die Ufer traten. Dadurch wurden die Wege auf dem Gelände der Auffangstation vollständig überschwemmt. Die Mitarbeiter hatten zunächst versucht, auf ein Geländefahrzeug umzusteigen, um das Futter zu den Tieren zu bringen, doch dieses Fahrzeug fiel wenig später aus. Dieser technische Ausfall machte den Einsatz der Drohne zur einzigen verbleibenden Option, um Kaleb mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen.

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Verlauf der Rettung und Sicherheitslage der Gruppe

Die Fracht landete erfolgreich bei Kaleb, der umgehend zugriff. Nach der Versorgung mit den dringend benötigten Mitteln konnte sich der Schimpanse weiter bewegen. Später balancierte er über ein Seil, das über das Wasser gespannt war, um sich fortzubewegen. Während dieser Zeit befanden sich die rund 200 weiteren Schimpansen der Station in Sicherheit. Einige Tierärzte und andere Mitarbeiter übernachteten auf dem Gelände, um die Tiere zu überwachen und zu schützen. Die Organisation nimmt Schimpansen auf, die oft aus Forschungslaboren oder der Unterhaltungsbranche stammen und dort nicht mehr benötigt werden.

Ausblick auf die Sanierung und zukünftige Planung

Bis Samstag war der Wasserstand deutlich gesunken. Laut Sprecher Mark Yohannan war etwa ein Fünftel der Wege wieder frei befahrbar. Dies deutet auf eine allmähliche Normalisierung der Bedingungen hin, auch wenn der vollständige Wiederaufbau des Zugangs noch Zeit benötigen wird. Die Ereignisse zeigen die Flexibilität der Mitarbeiter im Umgang mit unerwarteten Naturgefahren und die Wichtigkeit innovativer Lösungen in der tierärztlichen Versorgung.