ARD und ZDF verhandeln mit der FIFA über 30 Free-TV-Spiele der Frauen-WM 2027. Warum der TV-Deal weiter offen ist und wer einspringen könnte.

Für die WM in Brasilien fehlt weiterhin eine Rechte-Einigung für Übertragungen im Free-TV. Was das bedeuten könnte. So viel ist für die Fußball-Fans immerhin klar: Die Auslosung für die Weltmeisterschaft der Frauen 2027 in Brasilien überträgt die ARD.

Weiterhin unklar ist hingegen, wer in einem knappen halben Jahr die Spiele der deutschen Frauen im frei empfangbaren Fernsehen zeigt. Droht eine Hängepartie mit Schuldzuweisungen zwischen FIFA und TV-Sendern wie vor der WM 2023 oder gar ein Blackout? Vor allem die interessierten Sender stehen unter enormem Druck. Für gewöhnlich werden TV-Rechte für solche großen Turniere langfristig eingekauft, um die Planung und Organisation rechtzeitig starten zu können.

Also read Einen Monat nach Frankfurt-Aus: Krösche kurz vor Einigung mit Top-Klub

Die Telekom erwarb ihre Rechte für die Frauen-WM sogar mehr als zwei Jahre vor dem Turnier vom 24. Juni bis 25. Juli 2027. In einem großen Paket mit anderen Lizenzen sicherte sich der Konzern die kompletten Pay-TV-Rechte des Turniers in Brasilien und treibt schon seit einiger Zeit die Vorbereitungen für die insgesamt 64 Spiele in acht verschiedenen Orten des riesigen Landes voran.

Die Telekom zeigt am 11. Dezember die Auslosung bei MagentaTV, während die ARD den Stream über die Mediathek und „ Das zweite große WM-Paket der FIFA für Deutschland umfasst Rechte an „30 Spielen, um sie an einen frei empfangbaren Fernsehsender mit landesweiter Ausstrahlung zu lizenzieren“, wie der Weltverband bestätigte. Kern sind dabei natürlich die Partien der deutschen Mannschaft.

Advertisement

„Bereits im April hatte die FIFA fast alle Rechte in Europa verkauft und feierte eine bahnbrechende Berichterstattung über die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027“. Auch die Europäische Rundfunk Union , zu der ARD und ZDF gehören, schloss mit dem Weltverband einen Vertrag - allerdings ist der nicht für den deutschen Markt gültig.

„Es ist bemerkenswert, wie der europäische Rundfunkmarkt diese historische Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft mit der umfassendsten Berichterstattung der Turniergeschichte unterstützt“, kommentierte FIFA-Fußballdirektorin Jill Ellis. „Es gibt eindeutig ein starkes Interesse an und ein klares Bekenntnis zu einem Weltklasse-Produkt. “ Auch in Deutschland gab es mehrere Interessenten, aber keinen Abschluss, während es in anderen großen Fußball-Nationen wie Spanien, Frankreich oder England längst Einigungen gibt.

ARD und ZDF gelten weiterhin als Favoriten, sind sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber in einigen juristischen Fragen mit dem Weltverband nicht einig. Offen ist etwa, was mit den Rechten passiert, wenn im Machtkampf zwischen FIFA und UEFA der zwischenzeitlich angedrohte Boykott europäischer Teams die WM in Brasilien treffen würde. Ohne deutsche Spiele würde der Wert der WM hierzulande drastisch sinken. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wollen sich wie die FIFA zu der Angelegenheit nicht äußern.

Auf dpa-Anfrage sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky lediglich: „Wir befinden uns weiterhin in Gesprächen. Manchmal geht so etwas schnell, manchmal dauert es etwas länger.

Advertisement

“ Das hört sich nach verhaltenem Optimismus an. „War jetzt nicht Teil des Plans“: St. Pauli holt sich die Härte für Dresden Was passiert aber, wenn sich ARD und ZDF mit dem Weltverband nicht über die juristischen Details einigen können? Gibt es dann einen Blackout? Unwahrscheinlich, denn es ist eine Frage des Preises, den die FIFA woanders bekommen würde.

Wird das Rechtepaket nach einem Scheitern mit den öffentlich-rechtlichen Sendern günstiger, könnte es auch wieder für andere Free-TV-Anbieter wie die RTL-Gruppe oder ProSiebenSat.1 interessant werden. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,