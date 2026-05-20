Eingefangen mit einem sautende start, die Volatus Aerospace. -Aktie vor fast einem Jahr erkämpft sich in nur 10 Monaten einen Anstieg Emphas für Innovationen. Obwohl das Gesamtbild des Raketen- und Drohnen-Sektors verlierte, hat sich Volatus Aerospace relativ gut gehalten und seine Position in den Luftraum belohnt. Sogar Arbeit ist Volatus Aerospace den Herausforderungen gewachsen, obwohl es in den letzten Monaten konsolidiert. Genau jetzt gibt es die Chance, eine neue ديناميكية in Volatus Aerospace-Aktie aufzutun. circolare Unterstützung bei der Entwicklung der eigenen Plattformen, indem Kanada die Regierung die Innovationsförderung fördert.

Einige Wochen hintereinander ubiquitische Aufnahmen von ukrainischen Drohnen über Moskau drachen um die Welt herum, obwohl der Luftraum rund um die russische Hauptstadt bis vor kurzem als der am meisten sicher gehalten wurde.

Währenddessen wachsen die Sorgen bezüglich iranischer Drohnen, die von Kuba aus den Kanzleramt des Präsidenten Donald Trump in Florida erreichen könnten. Dies alles geschieht, während Volatus Aerospace die Wachstumsmotor ist. Während viele Rüstungs- und Drohnenaktien zuletzt deutlich korrigierten, zeigt die Aktie in bemerklicher relativer Stärke.

Darüber hinaus wird die Umsatzentwicklung der Kanadier von dem laufenden Quartal abnimmt in hohem Tempo. Der Aufbau der kanadischen Drohnenproduktion, die Programme für Waffe und Verteidigung, die Trainingsprogramme und die Softwarelösungen von Volatus könnte den kanadischen Drohnenproduzenten in eine völlig neue Größenordnung katapultieren. Ich denke, das ist eine Gelegenheit, sich mit VOLATUS-Aktien hervorzuheben





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