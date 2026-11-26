Der 1. FC Union Berlin rangt mit der schlechtesten Offensive und Defensive der Bundesliga. Trainer Patrick Lustrinelli sieht sich unter enormem Druck, während Spieler Kritik üben.

Der 1. FC Union Berlin befindet sich nach zehn Spieltagen in einer existenziellen Krise. Mit lediglich sieben Punkten belegt die Berliner Mannschaft den vorletzten Platz der Tabelle. Trainer Patrick Lustrinelli, der einst als aufsteigender Meister in die Bundesliga wechselte, sieht sich nun mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sein Konzept keine Früchte trägt. Die sportliche Lage hat sich von einer Phase der Geduld in eine direkte Bedrohung des Klassenbestands verwandelt.

Tabelle und Defensive als Hauptproblem

Union weist aktuell die zweitschwächste Offensive und die absolut schlechteste Defensive der gesamten Liga auf. Diese statistischen Werte markieren einen deutlichen Kontrast zur Gelassenheit, die Patrick Lustrinelli noch im frühen Oktober zeigte. Damals betonte er, dass Resilienz der Schlüssel sei, um die Bevölkerung von der Qualität des Projekts zu überzeugen. Heute geht es nicht mehr um Überzeugungsarbeit, sondern um das sportliche Überleben des Vereins im Köpenick.

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Medienkritik und interne Spannungen

Die Atmosphäre im Verein hat sich signifikant verschlechtert. Medienberichte deuten auf Störungen zwischen dem Trainerstab und Teilen der Kaderspitze hin. Während Dirk Zingler zu Saisonbeginn noch Geduld bezüglich des philosophischen Wandels forderte, scheint diese Toleranzgrenze überschritten. Historische Vergleiche zeigen, dass Präsident Dirk Zingler bei ähnlichen Punktenständen bereits Trainer wie Bo Svensson oder Steffen Baumgart entlassen hat. Die Trennung von Urs Fischer vor drei Jahren erfolgte bei noch schlechteren Werten.

Offene Kritik an der Mentalität

Die Unzufriedenheit reicht bis in die Mannschaft. Rani Khedira bezeichnete die Defensive am vergangenen Wochenende im eigenen Stadion als desolat und katastrophal. Er kritisierte, dass die Spieler in der zweiten Halbzeit das Verteidigen komplett einstellten. Patrick Lustrinelli reagierte mit selten direkten Worten auf die Situation. Er stellte die Mentalität von Teammitgliedern infrage und klagte darüber, dass Spieler gegen Spielende aufgeben würden.

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Vergangenheit und aktuelle Niederlagen

Priorisierend für die aktuelle Talfahrt sind zwei entscheidende Ereignisse. Im DFB-Pokal erlitt die Mannschaft in Köln eine debakuläre 0:5-Niederlage. Zudem ist das Team mittlerweile seit sechs Spielen ohne Sieg. Diese Serie widerspricht direkt der Strategie von Patrick Lustrinelli, der bewusst auf Absicherung und eine tiefe Verteidigungsformation setzte. Die Umstellung von stabiler Defensive zu Angriffsbereitschaft scheitert momentan an der Umsetzung im Spiel.

Ausblick und Haltung des Trainers

Trotz der expliziten Medienberichterstattung über eine mögliche Entlassung von Patrick Lustrinelli und Sportdirektor Heldt, weicht der Trainer direkten Fragen nach dem Druck aus. Er betonte, dass seine Energie vollständig in das Team fließen müsse. Lustrinelli erklärte öffentlich, er glaube weiterhin an Union und die Leistungsfähigkeit seiner Spieler. Ob diese Haltung angesichts der Tabellenposition noch ausreicht, bleibt die entscheidende Frage der kommenden Wochen.