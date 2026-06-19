Druck auf Spanien wächst: Yamal könnte erneut ausfallen

Der Druck auf Europameister Spanien wächst nach dem überraschenden 0:0 gegen Kap Verde. Nationaltrainer Luis de la Fuente hat ein Update zum Fitnesszustand von Lamine Yamal gegeben. Der 18-Jährige laboriert weiterhin an einer Verletzung und könnte erneut zunächst draußen sitzen.

Der Druck auf Europameister Spanien wächst. Nach dem überraschenden 0:0 gegen Kap Verde braucht die Furia Roja gegen Saudi-Arabien dringend einen Sieg - doch Superstar Lamine Yamal könnte erneut zunächst draußen sitzen.

Gruppenspiel am Sonntag hat Nationaltrainer Luis de la Fuente ein Update zum Fitnesszustand des 18-Jährigen gegeben. Demnach ist ein Startelf-Einsatz weiterhin fraglich. Wir müssen die Situation mit Lamine Yamal im Hinblick auf unser nächstes Spiel gegen Saudi-Arabien genau bewerten, sagte de la Fuente auf einer Pressekonferenz. Auf die Nachfrage, ob der Barcelona-Star zumindest eine Halbzeit absolvieren könne, antwortete der Coach: Sicher, so in etwa.

Yamal laboriert weiterhin an einer Verletzung im linken hinteren Oberschenkel, die er sich Ende April zugezogen hatte. Auch Teamkollege Nico Williams kämpft noch mit den Folgen einer Blessur. Beim enttäuschenden Auftakt gegen Kap Verde reichte es für Yamal deshalb nur zu einem 19-minütigen Kurzeinsatz. Die Einwechslung konnte die Überraschung allerdings nicht mehr verhindern.

Trotz 74 Prozent Ballbesitz und 27 Torschüssen blieb Vor allem im Angriff fehlte es dem Europameister an Ideen und Durchschlagskraft. Genau deshalb wächst die Hoffnung, dass Yamal und Williams gegen Saudi-Arabien eine größere Rolle spielen können. Nach dem Fehlstart steht Spanien bereits unter Zugzwang. Ein weiterer Ausrutscher würde die Ausgangslage im Kampf um den Gruppensieg deutlich verschlechtern.

De la Fuente deutete deshalb bereits an, dass seine beiden Offensivstars in den kommenden Spielen mehr Spielzeit erhalten sollen. Sie werden sich sicher verbessern, zum Beispiel gegen Saudi-Arabien, im nächsten Spiel und auch in den folgenden Partien, erklärte der spanische Nationaltrainer. Auch Yamal selbst versucht, nach dem Auftaktremis Ruhe zu bewahren. Auf Instagram schrieb der Youngster: Es wird letztlich alles so laufen, wie wir es uns wünschen - daran besteht kein Zweifel.

Die Aussagen von de la Fuente wurden unter anderem von mehreren spanischen und internationalen Medien aufgegriffen. Klar ist: Gegen Saudi-Arabien braucht Spanien eine Reaktion, mit oder ohne Yamal in der Startelf





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