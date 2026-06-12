Druck auf SPD-Vorsitzende wächst: Mögliche Nachfolger werden gehandelt

Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas werden unter Druck gesetzt. Angesichts schwacher Umfragewerte und zunehmender Kritik aus den eigenen Reihen werden in der Partei bereits mögliche Nachfolger gehandelt. Die Landtagswahlen im September in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt gelten als entscheidender Prüfstein.

Der Druck auf die SPD -Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas wächst. Angesichts schwacher Umfragewerte und zunehmender Kritik aus den eigenen Reihen werden in der Partei bereits mögliche Nachfolger gehandelt.

Das berichtet der Spiegel. Als entscheidender Prüfstein gelten die Landtagswahlen im September in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt. Sollten die Sozialdemokraten dort enttäuschende Ergebnisse erzielen, könnte die Debatte über die Parteiführung an Dynamik gewinnen. Besonders ein Scheitern der SPD an der Fünfprozenthürde in Sachsen-Anhalt würde den Druck auf die Parteispitze weiter erhöhen.

In der Diskussion um mögliche Nachfolger fällt immer wieder der Name von Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er gilt seit Jahren als beliebtester SPD-Politiker. Innerhalb der Partei wird allerdings bezweifelt, dass Pistorius Interesse am Parteivorsitz hat, spekuliert der Spiegel. Als weitere mögliche Kandidatin wird Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger genannt.

Für sie sprechen ihre Wahlerfolge im Saarland und ihre hohe Akzeptanz in der Partei. Allerdings soll Rehlinger derzeit keinen Wechsel nach Berlin anstreben.

Zudem steht sie selbst im kommenden Jahr vor einer Landtagswahl. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Die frühere Bundesministerin verfügt über bundespolitische Erfahrung und gilt als durchsetzungsstark. Ihre Chancen hängen jedoch auch vom Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl im September ab.

Genannt wird zudem Alexander Schweitzer, SPD-Vizevorsitzender und früherer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Er ist aktuell Chef der SPD-Fraktion im Mainzer Landtag. Nach seiner Wahlniederlage gilt er allerdings eher als Außenseiter. Besondere Aufmerksamkeit erhält laut Spiegel der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil.

Viele Sozialdemokraten trauen ihm eine Rückkehr in die erste Reihe zu. Heil selbst gilt jedoch als loyal und wird nicht als aktiver Herausforderer der Parteiführung gesehen - ihm wird allerdings kein gutes Verhältnis zu SPD-Chef Klingbeil nachgesagt





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