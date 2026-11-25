Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks sparen gegenüber Patronenmodellen enorm. Wir testen fünf auch für Familien spannende Multifunktionsdrucker ab 200 Euro.

Drucker mit Nachfülltank im Test: Günstig drucken für Familie und Homeoffice". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Trotz datensparsamer Einstellungen pflastert Werbung den Home-Bildschirm des modernen TV-Gerätes?

Unsere Tipps helfen, Störenfriede mundtot zu machen. Kai Spichale, Application Engineering Manager bei SAP, erklärt, warum mehr Produktivität durch KI nicht automatisch zu schnellerer Software Delivery führt. Apples neue Streaming-Box ist ein Kraftpaket. Wir haben untersucht, ob man den Leistungssprung überhaupt nutzt und welche Features in der EU funktionieren.

Also read Rekord-Deal: Dieser Philips-Ambilight-TV ist gerade günstig wie nie

Anthropic strebt an die Börse und könnte zum Gradmesser für die gesamte Branche werden. Denn der jüngste KI-Crash zeigt, wie hoch die finanziellen Risiken sind. Garage, Keller, Zimmerecke: Die Plätze fürs Making sind so verschieden wie unsere Projekte. Hier eine Sammlung kleiner Werkstatttipps unserer Autoren und Leser.

Advertisement

Ohne Programmierwissen bauen Sie mit Claude eine Android-App nach Ihren Vorstellungen. Wir zeigen den Workflow am Beispiel eines GPS-Trackers für Radtouren.