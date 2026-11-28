Trainer Daniel Thioune kritisiert die Elfmeter-Entscheidung im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Schiedsrichter Deniz Aytekin und der VAR sind im Zentrum der Debatte um die neue Armregelung.

Die 27. Minute im Weserstadion markierte einen Wendepunkt im Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach, der bis in die aktuellen Diskussionen um die Handspiel-Regelungen nachhallt. Der Schiedsrichter Deniz Aytekin pfiiff zunächst keinen Elfmeter, ließ sich jedoch durch den Video-Assistenten Tobias Welz auf den Monitor schicken. Die Konsequenz war ein Elfmeter für Werder Bremen, den Kevin Diks zur 0:1-Führung nutzte. Das Spiel endete schließlich unentschieden bei 3:3, doch die Entscheidung beim 0:1 bleibt ein zentraler Diskussionspunkt für Trainer und Fans.

Kontroverse um Ellbogen-Regelung und VAR-Eingriff

Der Kern der Debatte liegt in der spezifischen Auslegung der Handspiel-Regel durch den Video-Assistenten Tobias Welz. Sander von Borussia Mönchengladbach schoss den Ball direkt an den Ellenbogen von Youri Regeer. Regeer drehte sich dabei sogar weg, wodurch der Arm eng am Körper anlag. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte dies zunächst nicht als strafbare Hand gewertet, doch der VAR intervenierte. Die Nachsicht der Schiedsrichterführung endete mit der Anzeige des elfmeters, was die Logik der aktuellen Regelinterpretation in Frage stellt. Der Torerfolg durch Kevin Diks änderte nichts daran, dass viele Beobachter die Entscheidung als willkürlich empfanden.

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Trainer Daniel Thioune kritisiert Logik der Entscheidung

Daniel Thioune, Trainer von Werder Bremen, äußerte sich deutlich kritisch zur Schiedsrichter-Entscheidung und betonte, dass der Ellenbogen komplett am Körper anlag. In seiner Bewertung sei dies kein Elfmeter, da der Arm keine unnatürliche Position eingenommen habe. Thioune verwies darauf, dass man zwar jemanden finden könnte, der die Schlussfolgerung des VAR nachvollzieht, aber aus sportlicher Sicht liege hier keine klare Regelverletzung vor. Seine Wortwahl zeigte, dass er die Distanzierung des Arms vom Rumpf als entscheidendes Kriterium ansieht, das in diesem Moment nicht gegeben war.

Vergleich mit früheren Vorfällen um Youri Regeer

Besonders kurios ist der Umstand, dass Youri Regeer bereits am 12. September im Spiel gegen den 1. FC Köln einen ähnlichen Fall verursachte. Damals konnte der Werder-Bremen-Keeper den daraus resultierenden Elfmeter jedoch abwehren. Daniel Thioune gab zu, dass der Arm in jener Situation weiter vom Körper entfernt war als diesmal. Der Kontrast zwischen den beiden Fällen innerhalb von zehn Spieltagen unterstreicht die Inkonsistenz der Entscheidungen. Thioune räumte ein, dass die unterschiedliche Handhabung der Armposition im Vergleich zu Köln besonders deutlich ins Auge fällt, selbst wenn er keine Schuld bei Regeer sieht.

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Keine Vorwürfe gegen Spieler trotz zweifacher Unglücksfälle

Trotz der kontroversen Entscheidungen gibt es von Seiten Werders keine Kritik an Youri Regeer selbst. Weder Daniel Thioune noch die Mitspieler werfen dem Defensivspieler Fahrlässigkeit vor. Thioune betonte, dass Regeer seine Aufgabe als Abwehrspieler erfüllt und Schüsse blockieren müsse. Er akzeptierte, dass das Unglück den Spieler trifft, auch wenn es zweimal innerhalb kurzer Zeit passiert. Die Entlastung des Spielers zeigt, dass die Frustration nicht in die falsche Richtung gelenkt wird, sondern auf die Rahmenbedingungen abzielt.

Zukünftige Herausforderungen für die Bundesliga-Schiedsrichter

Die Frage, wie man solche Szenen künftig vermeiden kann, scheint难 zu beantworten zu sein. Daniel Thioune deutete an, dass wir noch 500 Mal in solche Situationen kommen werden, wenn die Regeln so interpretiert werden. Sein Humorvolle Anmerkung, dass man dem Spieler den Arm amputieren müsste, um ihn zu treffen, unterstreicht die Absurdität der aktuellen Lage. Es bleibt abzuwarten, wie die DFL und die Schiedsrichter-Abteilung auf diesen Vorfall reagieren werden. Die Konsistenz in der Anwendung der Handspiel-Regel wird weiterhin eine große Herausforderung für alle Beteiligten darstellen.

Auswirkungen auf die Saisonbilanz und Moral des Teams

Der Unmut über die Schiedsentscheidungen könnte sich langfristig auf die Moral des Teams auswirken. Werder Bremen holte trotz der ungerechten Situation Punkte, doch der subjective Eindruck bleibt negativ. Daniel Thioune sieht die Situation als Teil des Fußballs, in dem es immer wieder zu solchen Unglücksfällen kommt. Die Hoffnung ist, dass die klare Kommunikation der Regeln in Zukunft mehr Sicherheit für Spieler und Trainer bringt. Bis dahin bleibt die Interpretationshoheit der Schiedsrichter und des VAR der entscheidende Faktor im Spielverlauf.