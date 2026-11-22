Jens Langeneke gewinnt sein erstes Spiel als Trainer von DSC Fortuna Düsseldorf mit 3:1 gegen Sonnenhof Großaspach. Der Sieg stoppt die Talfahrt.

DSC Fortuna Düsseldorf hat mit einem klaren 3:1-Sieg über den 1. FC Schweinfurt 05 den Weg aus der Krise betreten. Trainer Jens Langeneke 实现了 seine erste Amtszeit als Chefcoach, nachdem er im vierten Saisonspiel den ersten Erfolg einfuhr. Dieses Ergebnis stellt eine wichtige Weichenstellung für den traditionsreichen Verein dar, der nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Spätsommer mit großen Schwierigkeiten in der dritten Liga kämpfte.

Strategiewechsel durch Jens Langeneke

Jens Langeneke hat mit dieser Partie seinen Einfluss auf das Team nachhaltig gefestigt. Der 49-Jährige hat die taktische Ausrichtung des Vorgängers Alexander Ende (47) vollständig über den Haufen geworfen. Ende hatte noch auf eine Raute gesetzt, die als leicht ausrechenbar galt, während Langeneke auf eine offensive Struktur über die Außenbahnen setzte. Die Profis nahmen diesen Plan nicht nur an, sondern zeigten dabei sogar echte Freude an der neuen Spielform.

Die Umsetzung war präzise und effizient. Während die ersten drei Spiele unter Langeneke bereits eine Besserung zeigten, fehlte der finale Schliff. In dieser Begegnung gegen Sonnenhof Großaspach war dies nun spürbar. Die Mannschaft zeigte Disziplin und Geschicklichkeit, was dazu beitrug, die moralische Substanz der Squad wiederherzustellen. Der Sieg wirkt wie eine Erlösung für die Fans und die Spieler, die seit der Rückkehr in die Drittklassigkeit unter Druck standen.

Rolle der Akteure im Sieg

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Hamza Anhari (22) kehrte nach langer Verletzungspause in die Startelf zurück und lieferte sofort eine entscheidende Leistung. Der 22-Jährige traf zum frühen 1:0 und bestätigte damit seine gute Form, die er bereits im Niederrhein-Pokal unter Beweis gestellt hatte. Dort sorgte er 60 Sekunden nach seiner Einwechslung für den 3:0-Endstand gegen Duisburg. Seine Effizienz vor dem Tor war ein entscheidender Faktor für den Start in das Spiel.

Steven van der Slot (24) trug ebenfalls wesentlich zum Erfolg bei. Der Niederländer, der eigentlich wenig Begeisterung für die 3. Liga zeigte, hat bei Langeneke neue Motivation gefunden. Van der Slot legte zwei Treffer auf und zeigte eine herausragende Spielmachung. Seine Leistung demonstriert, dass auch skeptische Spieler die Taktik des neuen Trainers akzeptieren und umsetzen. Lasse Rieß (25) sicherte im Tor ab, das erste Mal im Liga-Einsatz, und hielt die Nullnummer bis auf das Gegentor aufrecht.

Definition von Sieg und Abstiegssicherung

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Jens Langeneke betonte nach der Partie, dass der Fokus auf mentaler Stärke lag. Er verwies auf das vorherige Spiel, das noch in den Knochen steckte, und beschrieb die Begegnung als Kampf zwischen Kopf und Körper. Für ihn war es wichtig, dass das Team hinten heraus gut verteidigte und den Sieg verdient einstrich. Diese mentale Härte ist entscheidend, um in der Liga nicht abzugleiten.

Aktuell ist der Liga-Absturz gestoppt, doch die Aufstiegsränge bleiben weiterhin in weiter Ferne. Dennoch scheint mit dem aktuellen Trainer und der Mannschaft vieles möglich zu sein. Die Stimmung im Verein hat sich gewandelt, und die Spieler zeigen, dass sie das Potenzial besitzen, gegen die Konkurrenz mitzuspielen. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Vereins in der Drittklassigkeit.

Die nächste Aufgabe wird zeigen, ob dieser Aufschwung nachhaltig ist. Doch mit Jens Langeneke an der Seitenlinie und einer Mannschaft, die wieder aneinander glaubt, hat DSC Fortuna Düsseldorf eine positive Richtung eingeschlagen. Die Hoffnung auf einen Klassenerhalt und sogar einen Sprung in die oberen Tabellenregionen ist mit diesem Sieg wieder geweckt worden.