Dschingis Khan Ausstellung 2027 Berlin Archäologie

Die große Dschingis Khan Ausstellung in Berlin erkundet 2027 das Mongolenreich. Archäologische Funde zeigen die historische Bedeutung und globale Vernetzung der Nomaden.

Die große Ausstellung zu Dschingis Khan wird im Jahr 2027 in Berlin eröffnet. Dieser Termin markiert den 800. Jahrestag des Todesjahres des mongolischen Herrschers. Die Schau präsentiert einzigartige historische Objekte aus der Mongolei. Besucher erhalten einen tiefen Einblick in die Geschichte des größten Landreichs der Welt.

Historische Ausstellungspartnerschaft in Berlin

Die Idee für diese Ausstellung entstand bereits in den Jahren 2012 und 2013. Herr Wemhoff stieß damals in Russland auf Spuren der Mongolen. Man hatte dort Massengräber freigelegt, die zeigten, dass die Toten oft monatelang auf der Straße lagen. Niemand war mehr da, um sie zu bestatten. Ähnliche Spuren des Mongolensturms sah er später in Polen und Rumänien.

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Einige dieser Erkenntnisse sind direkt in die neue Ausstellung eingeflossen. Die Mongolen und der Mongolensturm haben die Welt in einem Ausmaß verändert. Dieses Ausmaß ist in der deutschen Wahrnehmung kaum vollständig verankert. Herr Wemhoff sah das Todesjahr 2027 als perfekten Anlass für eine Annäherung.

Er betrachtet dieses Ereignis als Einführung in das mongolische Jahrhundert. Im Rahmen eines offiziellen Abkommens wurde die Vereinbarung für die Ausstellung unterschrieben. Herr Wemhoff fand in Chuluun Sampildondov einen hervorragenden Partner. Chuluun Sampildondov ist der Direktor des Chinggis Khaan National Museums.

Die Kooperation mit diesem Museum ermöglichte es, einzigartige Objekte aus der Mongolei auszuleihen. Dies bildet das Fundament der Ausstellung in Berlin. Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und mongolischen Institutionen ist zentral für die Realisierung.

Archäologische Funde und historische Quellen

Gegenstände, die direkt mit Dschingis Khan selbst verbunden sind, fehlen in der Sammlung. Man zeigt stattdessen eine große Stele, auf der er genannt wird. Es gibt sehr viele schriftliche Quellen über das Leben am Hof von Dschingis Khan.

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Vieles ist vermutlich in sein Grab gegeben worden. Das Grab ist jedoch bis heute nicht bekannt. Es ist kaum vorstellbar, dass die Enkel von Dschingis Khan ihren erfolgreichen Feldzug abbrachen. Sie standen 1241 noch 240 Kilometer vor Berlin.

Plötzlich zogen die Truppen von Ungarn ab. Sie hatten Ungarn zur Hälfte zerstört, kehrten aber nach Karakorum zurück. Nach dem Tod des Großkhans mussten sie zur Wahl des Nachfolgers zurückkehren. Das Reich wurde familiär geführt.

Nur einer aus der Familie konnte das Reich als Großkhan führen. Es gab einen wahnsinnigen Machtkampf innerhalb der Familie. Auch die Frauen spielten bei diesen Machtkämpfen eine wichtige Rolle.

Erkenntnisse der deutsch-mongolischen Expedition

Herr Wemhoff und Gisela Graichen haben sich intensiv mit der Figur des Dschingis Khan beschäftigt. Sie haben sogar ein gemeinsames Buch über ihn geschrieben. Bei der Vorbereitung der Ausstellung gab es mehrere Überraschungsmomente.

Herr Wemhoff war überrascht von der Komplexität der Informationen. Es gibt eine Fülle an Daten aus verschiedenen europäischen Quellen. Auch arabische und chinesische Quellen liefern wertvolle Details.

Durch die deutsch-mongolischen Grabungen weiß man heute mehr über die Nomaden. Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) ist hier aktiv. Auch die Universität Bonn ist an diesen Forschungen beteiligt. Die Mongolische Akademie der Wissenschaften kooperiert ebenfalls.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mongolen als Nomaden auch Städte gebaut haben. Warum taten sie das? Die deutsch-mongolische Expedition konzentriert sich auf das Orchon-Tal. Es ist ein großes fruchtbares Gebiet. Es fungiert als nomadisches Kernland.

Stadtplanung und globale Vernetzung

In diesem Tal liegt die von Dschingis Khan gegründete Hauptstadt Karakorum. Er war jedoch nicht der Erste, der eine große Stadt baute. Auch das benachbarte Karabalgasun ist relevant. Es ist eine uigurische Hauptstadt aus dem 8. oder 9. Jahrhundert.

Diese Orte führen vor Augen, dass das nomadische Kernland immer im Austausch stand. Dieser Austausch erfolgte mit China und Zentralasien. Alle diese Regionen verfügten über alte Städte. Die Mongolen erkannten die Vorteile von Städten.

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Städte waren wichtig für die Ansiedlung von Händlern. Auch Kaufleute profitierten von dieser Infrastruktur. Zum Empfang von Diplomaten wurden diese Orte genutzt. Es findet eine stetige Suche nach Optimierung statt.

Es gibt eine ständige Suche nach Innovation. Dschingis Khan nahm alles auf, was er für sinnvoll hielt. Er suchte immer nach kluger Beratung. Er hat sehr früh als Schamane eine große religiöse Toleranz bewiesen.

Kultureller Impact und Ausstellungsstruktur

Sogar die Gründungsväter der amerikanischen Verfassung beziehen sich auf diese religiöse Toleranz. Dschingis Khan hat die Welt verändert wie kaum ein anderer. Es entstand das größte Landreich der Weltgeschichte.

Das Reich reichte vom Japanischen Meer bis nach Westeuropa. Die Mongolen wurden erst im heutigen Gazastreifen von den Mamluken gestoppt. Historiker sagen zurecht, dass die Neuzeit mit Dschingis Khan begann.

Nach filmischen Elementen der Schlacht von Liegnitz taucht man in eine Grabhöhle ein. Kulissenbauern aus Babelsberg gestalteten diesen Raum. Man geht 500 Jahre zurück in die Geschichte. Man erkennt die lange Verbindung der Steppe mit China.

Die Steppe hat eine lange Verbindung zu Zentralasien. Für den großen Raum der Steppe holte man sich künstlerische Unterstützung. Eine Malerin bemalte fünf Wochen lang die Wände. Der Ort war die James-Simon-Galerie.

Sie schuf die Weite und Leere des Orchon-Tals. Dann trifft man auf Fundorte, die wieder voll sind. Köshöö Tsaidam aus dem 8. Jahrhundert ist ein Beispiel. Karabalgasun ist ebenfalls ein wichtiger Ort. Die Jurte kann man erst am Ende des Besuches betreten.

Man sieht eine stilisierte Festjurte. Sie ist mit prächtig bedruckten chinesischen Stoffen geschmückt. Das ist für uns die Jurte des Dschingis Khan. Hier zeigen wir Funde aus einem Gräberfeld. Dieses Feld steht in engem Zusammenhang mit seinem Umfeld.

Dann sieht man bedruckte Wände. Diese zeigen Architekturelemente. Wir befinden uns nun symbolisch in Karakorum. Der Ort steht für die Globalisierung. Es ist die Stadt des Dschingis Khan. Der Steinmann aus Tavan Tolgoi rundet die Exponate ab.