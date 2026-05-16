Dschungel-Star Timur Ülker in der Notaufnahme:

Timur Ülker, Körperheber im Dschungelcamp und bekannt aus verschiedenen TV-Shows, trat aufgrund eines gesundheitlichen Problems in der Notaufnahme auf.

Sorge um Dschungel-Star Timur Ülker (36): Er meldet sich aus der Notaufnahme Der GZSZ -Liebling musste nach den Dreharbeiten medizinisch behandelt werden. Timur Ülker , bekannt aus weiteren Shows wie "Let’s Dance" oder dem Dschungelcamp, befand sich in der Notaufnahme .

Laut BILD krachte er bei einem Sprung brutal auf die Wasseroberfläche und landete in der Notaufnahme. Ein Sprecher bestätigt diese Information: "Timur Ülker wurde heute nach den Dreharbeiten zu GZSZ medizinisch behandelt, nachdem sich eine bereits bekannte gesundheitliche Problematik, ein Leistenbruch, möglicherweise nach dem Golfen in der Freizeit, bemerkbar gemacht hat.

" aktuell jedoch medizinisch versorgt wird. Produktion von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" reagierte sofort und unterstützte das Team "mit allen notwendigen und organisatorischen Anpassungen, zum Beispiel wie heute im Dreh-Ablauf". Gemäß dem Sprecher wollen sie derzeit keine weiteren medizinischen oder produktionstechnischen Details kommentieren





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