Dschungelcamp 2023: So kann die Show wieder besser werden

Die 18. Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' war zwar facettenreich, aber leider auch erfolglos. Watson hat einige Ideen, wie das Dschungelcamp in Zukunft besser werden könnte.

Die 18. Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' hat zum Nachdenken angeregt. Sonja Zietlow fasste es treffend zusammen: „Es war das facettenreichste, aber leider auch das erfolgloseste Camp aller Zeiten.“ Zwei Wochen Langeweile, Streitereien und Drama fanden am Sonntagabend ihr Ende. Die Stars kehren zurück in ihren gewohnten Alltag, das Dschungelabenteuer liegt hinter ihnen. RTL hält seit über 20 Jahren an seinen bekannten (teilweise veralteten) Konzepten von ' IBES ' fest.

Ein Neuanstrich der Show wäre sicherlich gut. Einige Ideen, die das Dschungelcamp in Zukunft besser machen könnten:\Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren das Dschungelcamp hervorragend. Es gibt keinen Grund, an ihnen übertriebene Kritik zu äußern. Doch bei einigen Zuschauer:innen schleicht sich das Gefühl ein, dass es Zeit für frischen Wind könnte. Zietlow moderiert die Show seit sage und schreibe 21 Jahren. Es gibt keinen Witz, den sie noch nicht gemacht hat, und keinen, der nicht mindestens einmal wiederholt wurde. Früher, vor allem noch zu Zeiten des verstorbenen Dirk Bach, waren auch die Moderator:innen ein Grund, das Dschungelcamp einzuschalten. Heute nimmt man die beiden als gegeben hin, weil Sonja Zietlow 'die Show ja schon immer moderiert'. Ein Tausch der Moderator:innen könnte zudem eine weitere Chance mit sich bringen – indem man dem gesamten Moderationskonzept einen neuen Anstrich verpasst. Der süffisant-lästernde, teilweise völlig überdrehte Ton, mit dem Zietlow und Köppen durch die Sendung führen, macht die Show in jedem Fall nicht Jahr für Jahr besser, sondern mittlerweile Jahr für Jahr berechenbarer. \Seit Jahren sind viele der Kandidat:innen nicht das, was sie eigentlich sein sollten: Stars. Zuschauer:innen sind oft gezwungen, sich noch vor der Ausstrahlung über die Kandidat:innen zu informieren. Wer sind sie und woher kennt man sie eigentlich? Selbst dann ist es auch noch die Ex-Frau vom Bruder eines ehemaligen Profisportlers. Oder ihre Schwester. Klar, dass RTL selbst gerne größere Namen hätte und der Dschungel einfach Teil eines Trash-TV-Ökosystems ist – und bitte auch bleiben darf. Dennoch ist es aber doch gerade der Reiz, dass Prominente ohne Luxus aufeinander hocken und sich widerliche Prüfungen antun müssen. Ein bisschen Kapitalismus im Endstadium, der seine eigene Rampensau zum Opferfest trägt, vermengt mit der Häme eines Arbeiterkindes eben. Wenn zuvor wirklich jede:r Kandidat:in erst einmal gegoogelt werden muss, weil man seit sicherlich zwanzig Jahren kein GZSZ mehr geschaut hat, wird die Sendung schlussendlich einfach zu beliebig. Es wird, soweit wir wissen, keine Statistik darüber geführt, wie viele Mehlwürmer in Prüfungen schon im Einsatz waren. Das ist natürlich nicht nur extrem fragwürdig (weil: gar nicht lustig für die Mehlwürmer), sondern auch langweilig. Denn man hat unweigerlich das Gefühl, die Prüfung so schon dutzende Male zuvor gesehen zu haben. Und das Gefühl trügt nicht. Wenn da wieder mal ein von Melasse und Dreck überschütteter und damit unkenntlich gemachter Promi vor der Kamera steht, ist manchmal ungewiss, ob RTL nicht versehentlich eine alte Folge ausgestrahlt hat: Denn die Prüfungen sind heute ähnlich, wenn nicht sogar die gleichen wie schon vor 20 Jahren. Am Konzept hat sich seit dem 'IBES'-Start 2004 kaum etwas geändert. Warum also nicht mal ein paar ganz andere Dinge ausprobieren? Etwas ohne Fleischabfälle, Insekten und Ekel-Essen vielleicht?\Camper treten gegen ein Känguru-Baby im Sackhüpfen an. Oder wie wär's mit 'Down Under Karaoke': Sie müssen Tiergeräusche so authentisch wie möglich nachstellen. Extra-Sterne gibt's für Show-Einlagen!\In der diesjährigen Staffel wurden gleich mehrere Male Luxusgegenstände ins Camp geschummelt. Dazu zählte Zucker, Brühwürfel, eine Gummi-Spinne oder eine Vape. Um das Dschungelcamp direkt härter zu machen, würde es dem Format guttun, wenn überhaupt keine Luxusgegenstände mehr mit ins Camp genommen werden dürften. Generell war zuletzt auffällig, dass es in einer Staffel noch nie so viele Abbrüche bei den Prüfungen gab. Nach 17 Folgen wurden nur 63 von 188 Sternen geholt. Das bedeutet einen bitteren Negativ-Rekord. RTL sagt selbst: 'Noch nie war das Sterne-Verhältnis schlechter!' Auch gab es noch nie so wenig Sterne in den finalen Prüfungen. Nur vier von 15 wurden erspielt und das von nur einem Kandidaten. Sam Dylan rief derweil gleich dreimal hintereinander den berühmten Satz, das gab es so auch noch nie. Die Bestrafung von Reis und Bohnen greift folglich nicht. Abzug der Gage, des Preisgeldes oder nach mehrmaliger Verweigerung gar ein konsequenter Rausschmiss könnte eine Motivation sein, sich doch seinen Ängsten zu stellen und mit der Mentalität über sich hinauszuwachsen





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Dschungelcamp IBES RTL Trash TV Prominente Moderation Prüfung Luxusgegenstände

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Sendeplatz fürs Dschungelcamp: So schlägt sich die Show gegen die Primetime-KonkurrenzDas Dschungelcamp ist wieder am Start. In der Zielgruppe dominiert es, beim Gesamtpublikum zeigt 'Die Chefin', wer Quoten-Boss ist.

Weiterlesen »

Sam Dylan ist der Spitzenkandidat der Dschungelprüfung im Dschungelcamp 2023Der Artikel berichtet über die Dschungelprüfung im aktuellen Dschungelcamp 2023 und fokussiert sich insbesondere auf den Realitystar Sam Dylan, der bereits mehrmals zur Prüfung antrat. Der Artikel beschreibt die Aufgaben der Prüfungen, die Herausforderungen, die die Stars meistern mussten und die Ergebnisse.

Weiterlesen »

Carina Spack Enttäuscht vom Dschungelcamp 2023Reality-Sternchen Carina Spack äußert sich in einem Interview mit Bild über ihre Enttäuschung mit der aktuellen Staffel des Dschungelcamps. Sie findet den Cast zu harmlos und das Geschehen allgemein langweilig.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2023: Neuer Negativ-Rekord - So viele Prüfungen wurden abgebrochen!In der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps wurden mehr Dschungelprüfungen als je zuvor abgebrochen. Sonja Zietlow und Jan Köppen versuchen zu erklären, warum es in diesem Jahr zu diesem Rekord kam.

Weiterlesen »

Neuer Sendeplatz fürs Dschungelcamp: So schlägt sich die Show zur PrimetimeDas Dschungelcamp ist wieder am Start. In der Zielgruppe dominiert es, beim Gesamtpublikum zeigt 'Die Chefin', wer Quoten-Boss ist.

Weiterlesen »

RTL ändert Show-Detail beim Dschungelcamp und irritiert die ZuschauerRTL sorgt für eine Überraschung bei der Dschungelprüfung.

Weiterlesen »