Dschungelcamp 2025: Nachrichten unterbrechen erstmals Zietlow und Köppen

Zum ersten Mal in der Geschichte des Dschungelcamps müssen Sonja Zietlow und Jan Köppen die Show unterbrechen, um aktuelle Nachrichten zu präsentieren. Während des „Wiedersehens“ am Sonntagabend wird die Dschungel-Show zwischen 22.15 Uhr und 22.35 Uhr durch RTL Direkt unterbrochen.

Das gab es beim Dschungelcamp 2025 noch nie! Zum ersten Mal werden Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Show unterbrochen – wegen Nachrichten . In der Sendung werfen das Moderations-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) einen Blick zurück auf die gerade beendete 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ – doch diesmal gegen die aktuellen Nachrichten vor! Am Sonntagabend (9. Februar 2025) fiel gegen 22.

25 Uhr die erste Entscheidung im RTL-Dschungelcamp, einen Tag später müssen sich die IBES-Fans da gedulden. Im Fokus steht dabei natürlich die frisch gekrönte Dschungelkönigin Lilly Becker (48), die sich nun auch von allen elf ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreitern feiern lassen darf. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland wird es aber ein langer Abend, wenn sie das „Wiedersehen“ bis zum Ende verfolgen wollen. Erst gegen 23.25 Uhr wird sich das Moderations-Duo Zietlow/Köppen zum letzten Mal in der 18. Staffel verabschieden – das liegt auch an einer längeren Unterbrechung. Zum ersten Mal in der aktuellen Staffel wird die Dschungel-Show, die um 20.15 Uhr startet, durch RTL Direkt unterbrochen. Zwischen 22.15 Uhr und 22.35 Uhr gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Free-TV einen Überblick über die aktuellen Nachrichten. Erst im Anschluss daran geht das Dschungel-„Wiedersehen“ weiter – der zweite Teil der Show läuft dann rund 50 Minuten, von 22.35 Uhr bis 23.25 Uhr. Mehrfach wurden zuletzt um 22.50 Uhr fünfminütige Kurzausgaben von RTL Direkt im Fernsehen ausgestrahlt, durch die wurde allerdings nur die „Stunde danach“ mit dem Moderations-Duo Angela Finger-Erben (45) und Olivia Jones (55) unterbrochen. Nun müssen erstmals Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) für den Nachrichten-Überblick aus dem australischen Dschungel nach Deutschland abgeben





