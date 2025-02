Dschungelcamp-Aftershow: DJ-Duell sorgt für Streit

Nach dem Dschungelcamp kam es bei der Aftershow-Party zu einem heftigen Streit zwischen Anna-Carina Woitschack und Edith Stehfest. Anna-Carina wollte mit Schlager-Hits für Stimmung sorgen, doch Edith Stehfest übernahm das DJ-Pult und spielte Techno. Viele Kandidaten waren von der Musikrichtung unzufrieden und verließen die Feier frühzeitig.

Nach dem Dschungelcamp ließen die Teilnehmer die Party in einem Beachclub richtig krachen. Bei gutem Essen, Drinks und Tanz kam es aber zu einem heftigen Streit zwischen Anna-Carina Woitschack und Edith Stehfest . Anna-Carina griff spontan zu ihrem Handy und schwang sich ans DJ-Pult, um die Tanzfläche mit Schlager -Hits zu füllen. Doch dann holte Edith Stehfest , eine erfahrene DJin, ihren Laptop hervor und übernahm die Kontrolle über die Musik.

Stattdessen flimmerten Techno-Beats über die Lautsprecher. Für viele Kandidaten war das ein Stimmungskiller – die tanzende Menge verließ plötzlich die Fläche. Anna-Carina gab gegenüber „bild.de“ zu: „Ich habe versucht, mit Schlager die Stimmung anzuheizen, aber dann hat Edith ihren Laptop rausgeholt. Plötzlich war die Tanzfläche leer. Ich habe es dann auch aufgegeben.“ Auch Pierre Sanoussi-Bliss, bekannt für seine ernste Themen, war der Erste, der gegen 21.30 Uhr die Feier verließ. „Ich hatte keine Lust auf das DJ-Drama!“, berichtete er „bild.de“. „In dem Moment, als Edith die Führung übernahm, wusste ich: Das ist nicht mein Abend. Diese Frau ist einfach immer zur falschen Zeit am falschen Ort.“ Maurice Dziwak, ein weiterer Dschungelcamp-Kollege, hatte ebenfalls genug. „Am Anfang war Schlager, dann kam Techno, dann wurden plötzlich Lieder gespielt, die wirklich eine Frechheit waren. Viel zu laut!“, beschwerte er sich. „Wir konnten uns kaum noch unterhalten.“ Schließlich wurde auch die Dschungelkönigin Lilly Becker von der ungewöhnlichen Musikwahl genervt. Sie schraubte die Lautstärke runter und meinte: „Ich dachte mir nur: von Dschungel zu Techno? Wow!“ Jürgen Hingsen, ein weiterer Teilnehmer, fügte hinzu: „Irgendwie wussten wir nicht, was los war.“ Edith Stehfest, die für ihren DJ-Einsatz viel Kritik einstecken musste, räumte ein: „Das war vielleicht nicht der richtige Moment. Ich habe ein paar Tracks vom Musiker WestBam gespielt, aber als ich merkte, dass keiner mitgeht, habe ich es gelassen.“ Ihr Fazit: „Am Ende habe ich alle ins Bett gespielt!





Dschungelcamp Aftershowparty DJ-Duell Streit Anna-Carina Woitschack Edith Stehfest Schlager Techno

