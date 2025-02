Dschungelcamp-Chaos: Edith Stehfest sorgt für raschen Flucht aus der Aftershow-Party

Nach dem Dschungelcamp-Finale 2023 sorgte Edith Stehfest für einen Rauswurfsturm auf der Aftershow-Party. Der Techno-Einbruch der Musikerin brachte den Stimmungskiller mit sich und löste die Flucht zahlreicher Stars aus der Party aus.

Nach über zwei Wochen und dem großen Finale am vergangenen Sonntag fand das Dschungelcamp ein Ende. Lilly Becker kürte sich zur strahlenden Gewinnerin dieser Staffel. Während sie über den Sieg jubeln kann, darf sich der Rest der Cast dieses Jahr mit einem besonderen Titel schmücken: dem des schlechtesten Camps aller Zeiten. Noch nie zuvor wurden in einer Staffel so viele Prüfungen abgebrochen und gleichzeitig so wenige Sterne abgeräumt.

Trotzdem gab es für die Kandidaten Grund zum Feiern, denn sie trafen sich nicht nur beim Wiedersehen im Fernsehen, sondern auch auf der Aftershow-Party. Was als geselliger Abend begann, soll jedoch in der raschen Flucht zahlreicher Dschungel-Stars geendet haben. Der Grund: Edith Stehfest. Auch in diesem Jahr gab es bei 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' wieder ordentlich Action. Weniger bei den Dschungelprüfungen, dafür aber umso mehr innerhalb des Camps. Edith Stehfest stand im Mittelpunkt vieler Auseinandersetzungen. Die Musikerin eckte mit ihrer Art immer wieder bei ihren Mitstreitern an, etwas, das den anderen offenbar auch nach Showende nicht ganz entgangen ist. Wie 'Bild' berichtet, soll es auf der Aftershow-Party erneut zwischen der 30-Jährigen und Anna-Carina Woitschack gekracht haben. Statt am Lagerfeuer fand das Ganze diesmal am DJ-Pult statt. Der Abend begann mit einer Schlager-Playlist à la Woitschack. Alle Stars feierten ausgelassen auf der Tanzfläche - zumindest so lange, bis Edith die Herrschaft des Turntables an sich riss. Auf Schlager folgte Techno, und damit der ultimative Stimmungskiller für einige. 'Ich habe versucht, mit Schlager die Stimmung anzuheizen, aber dann hat Edith ihren Laptop rausgeholt', lässt Anna-Carina gegenüber der Zeitung verlauten und ergänzt: Die angespannte Stimmung ging offenbar auch an den anderen nicht vorbei. So sei Pierre Sanoussi-Bliss der erste gewesen, der daraufhin das Weite suchte. Gegenüber 'Bild' erklärt er seinen abrupten Exit: 'In dem Moment, als Edith die Führung übernahm, wusste ich: Das ist nicht mein Abend. Diese Frau ist einfach immer zur falschen Zeit am falschen Ort.' Auch die anderen Stars zeigten sich wenig begeistert von Ediths Techno-Playlist. 'Viel zu laut! Wir konnten uns kaum noch unterhalten', meckert Maurice Dziwak. Selbst Lilly Becker hatte irgendwann genug, ließ die Musik sogar leiser machen. Dass ihr Set nicht gut bei den anderen ankam, merkte dann auch DJane Edith. 'Am Ende habe ich alle ins Bett gespielt', resümiert sie den Abend





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Dschungelcamp Edith Stehfest Aftershow-Party Techno Schlager Anna-Carina Woitschack Lilly Becker Pierre Sanoussi-Bliss Maurice Dziwak

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach dem Dschungelcamp: Edith Stehfest sorgt für Streit auf der Aftershow-PartyDas Dschungelcamp endete mit dem Sieg von Lilly Becker. Doch die Feierlichkeiten waren von Streit geprägt. Edith Stehfest sorgte mit ihrer Techno-Playlist auf der Aftershow-Party für Unmut und einen schnellen Flucht zahlreicher Dschungel-Stars.

Weiterlesen »

Edith Stehfest sorgt vor Dschungelcamp-Start für BesorgnisKurz vor dem Abflug nach Australien für die neue Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' sorgte Teilnehmerin Edith Stehfest bei ihren Fans für Sorgen. Mit einer Infusion und Sauerstoffschlauch in einer Praxis sitzend, postete sie auf Instagram. Ihre Teilnahme ist jedoch nicht gefährdet. Die Sauerstofftherapie und die Infusion dienten der Stressreduktion. Stehfest betont gegenüber RTL, bereit für Australien zu sein und bis zum Finale der Show dabei zu bleiben.

Weiterlesen »

Streit im Dschungelcamp: Edith Stehfest sorgt für Distanzierung und TränenDas Dschungelcamp erlebt einen turbulenten Tag, an dem Edith Stehfest im Mittelpunkt von Konflikten steht. Die Eskalation der Emotionen reicht sogar bis ins Hotel Imperial, wo die Begleitpersonen ihre Sorgen und Ängste offenbaren. Malena Riester, Ediths Begleiterin, fühlt sich durch die Distanzierung anderer Teilnehmerinnen im Stich gelassen und erinnert an schmerzhafte Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit.

Weiterlesen »

Dschungelcamp-Aftershow: Edith Stehfest sorgt für Techno-StreitNach dem Dschungelcamp-Finale kam es bei der Aftershow-Party zu Reibereien, als Edith Stehfest unerwartet mit Techno-Musik einsetzte. Die Musikwahl der Ehefrau von Schauspieler Eric Stehfest wurde von den anderen Kandidaten kritisiert, einige zogen sich sogar zurück.

Weiterlesen »

Eric Stehfest und Edith Stehfest in ihrer Beziehung auf der ProbeDas Paar Stehfest steht vor schweren Herausforderungen. Eric kämpft mit einer Diagnose paranoide Schizophrenie, Angstzuständen und Wahnvorstellungen. Der bevorstehende Umzug der Familie belastet ihn zusätzlich. Edith zieht sich für einige Wochen zurück, um sich zu erholen. Die Situation spitzt sich während der Dreharbeiten zu einem Format von RTL zu und endet in einem Streit. Edith wird nun ins Dschungelcamp ziehen, während Eric die Verantwortung für den Alltag trägt.

Weiterlesen »

Edith Stehfest 'im absoluten Error-Modus': Infusion kurz vor Dschungelcamp-AbreiseBald geht das Dschungelcamp los. Kurz vor dem Abflug nach Australien sorgte nun jedoch Edith Stehfest bei ihren Fans für Besorgnis.

Weiterlesen »