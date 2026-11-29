Dschungelcamp-Kandidaten 2027: Sind diese Promis in der 20. Staffel dabei?
Die Gerüchteküche brodelt 🌴🐍
Kaum hat RTL die „längste Dschungel-Staffel ever” angekündigt, wird auch schon über die ersten Kandidaten spekuliert: Wer wird 2027 die Dschungelkrone von Gil Ofarim übernehmen?
Alles rund um das spannende und wilde Kandidaten-Raten für die 20. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ” findet ihr genau hier! Kaum ist die Ankündigung raus, läuft die Gerüchteküche auf Hochtouren.
Das Dschungelcamp 2027 soll nach RTL-Angaben die „längste Staffel ever” werden. Wie viele Tage die Jubiläumsausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!
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