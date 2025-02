Dschungelcamp-Rückreise: Chaos am Flughafen und ein unerwartetes Treffen

Die Rückreise der Dschungelcamper war alles andere als reibungslos. Nach einer turbulenten Ankunft am Flughafen und einem Gate-Wechsel, schafften die Promis doch rechtzeitig ihren Flug nach Frankfurt. Doch das war nicht der einzige Höhepunkt der Reise. Francesca, die Partnerin von Russell Crowe, hatte ein unglaubliches Begegnung mit dem Hollywood-Star.

Die Rückreise der Dschungelcamp er glich einer weiteren Herausforderung im Dschungel. Chaos war vorprogrammiert. Die Promis und ihre Begleiter sollten sich am Dienstag um 10 Uhr Ortszeit im Dschungelcamp -Hotel zum Aufbruch einfinden. Francesca, die Partnerin von Ex-Zehnkämpfer Russell Crowe (60), hatte eine unglaubliche Begegnung. Sie erhielt 2001 den Oscar für seine Hauptrolle in „Gladiator“.

Geboren in Neuseeland, Russell … wer? Sie erzählt BILD: „Ich habe mich gewundert, was hier alles aufgebaut war. Zwei Männer saßen da, einer sprach mich nett an, aber ich bin schnell weitergegangen, weil mein Englisch nicht so gut ist. Erst als ich es den anderen erzählt habe und sie mir Fotos zeigten, wurde mir klar: Ich habe gerade mit Russell Crowe gesprochen!“ Der „Gladiator“-Star dreht dort aktuell einen Action-Thriller namens „Bear Country“. Was für eine Begegnung! Doch das war noch nicht alles im Busch bei der Trash-Truppe. Am Flughafen angekommen, wurde erst einmal ordentlich geschlemmt. Nach Tagen mit Reis und Bohnen ließen es sich die Kandidaten gut gehen, doch dann wurde es turbulent! Edith Stehfest (30) übernahm die Aufgabe des Kinderwagen-Tragens für Alessia Herren (23), die im Hintergrund in ihr Handy vertieft war. BILD erfuhr: Alle sollten von Terminal 3 abfliegen. Die Gruppe machte es sich dort in der Lounge gemütlich – bis Jörg Dahlmann auffiel, dass sich das Gate geändert hatte. Der Flug nach Frankfurt ging mittlerweile von Terminal 1! Verwirrung, Hektik! Doch am Ende schafften es die Buschtruppe rechtzeitig in den Flieger. Während des Fluges genossen die Kandidaten die letzten gemeinsamen Stunden – besonders Alessia Herren und Anna-Carina, die in der Business-Class nebeneinander saßen. Am Morgen landete der Flieger in Frankfurt.Eine Traube von Fans wartete bereits auf die Rückkehrer. Besonders Dschungelkönigin Lilly Becker wurde gebührend gefeiert und zu Autogrammen gebeten





